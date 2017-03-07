Украина: зачистка неугодных СМИ. Запад обеспокоен, но как-то невнятно

Инесса Другова, РИА Новости Украина

В конце февраля 2017 года президент Украины Петр Порошенко одобрил Доктрину информационной безопасности страны. В ней Министерству информационной политики поручено мониторить СМИ и общедоступные интернет-ресурсы для выявления запрещенной информации, а СБУ – выявлять угрозы нацбезопасности в отечественных и зарубежных СМИ.

Проявляя должную исполнительность и не ожидая появления необходимых законов и подзаконных актов, министр информационной политики Юрий Стець поручил своему заместителю Дмитрию Золотухину создать список сайтов, которые необходимо закрыть в связи с тем, что они угрожают информационной безопасности Украины.

Верховный комиссар по правам человека Организации объединенных наций и представитель по свободе медиа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе считают блокирование веб-сайтов, IP-адресов, портов или сетевых протоколов чрезвычайной мерой, оправданной только для защиты прав человека или другого законного общественного интереса.

"Предписанное государством блокирование целых веб-сайтов, IP-адресов, портов или сетевых протоколов является чрезвычайной мерой, которая может считаться оправданной лишь в тех случаях, когда она предусмотрена законом и необходима для защиты того или иного права человека или других законных общественных интересов, в том числе в зависимости от ее соразмерности, отсутствия менее ограничительных альтернативных мер, способных обеспечить защиту этих интересов, и соблюдения минимально необходимых процессуальных норм", - говорится говорится в совместной декларации данных институтов.

При этом ограничение сигнала вещателя другой юрисдикции или аннулирование прав на его ретрансляцию считается возможным, если суд или иной независимый и авторитетный орган признал контент такого вещателя систематически нарушающим предусмотренные в международном праве критерии.

В декларации отмечается, что посредники передачи информации (например, провайдеры) не могут нести ответственность за контент третьих сторон, кроме случаев их прямого вмешательства в этот контент или отказа выполнить принятое с соблюдением всех процессуальных норм независимым и беспристрастным органом (например, судом) решения об удалении контента, которое технически можно выполнить.

Также в декларации содержится призыв рассмотреть вопрос защиты частных лиц от привлечения к ответственности за простую переотправку или привлечения внимания к чужому контенту, в который не вносятся изменения (например, перепосты или лайки).

Подчеркивается, что государство может ограничивать право на свободу мнения только с соблюдением указанных в международном праве критериев для таких ограничений, в том числе для запрещения пропаганды ненависти, включающее подстрекательство к насилию, дискриминации и вражде.

Декларацию также подписали представитель Организации американских государств по вопросу свободы выражения мнения и специальный докладчик по вопросу о свободе выражения мнения и доступе к информации в Африке.

Запрет "Дождя"

Немногим ранее, в январе нынешнего года Нацсовет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" из-за якобы непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.

В правозащитной организации Human Rights Watch в Украине заявили, что запрет вещания в Украине российского телеканала "Дождь" является преследованием неугодных СМИ и нарушает право на свободное выражение мнений.

"Запрет украинскими властями вещания по кабельным сетям российского независимого телеканала "Дождь" нарушает право на свободное выражение мнений и должен быть отменен", — написали на сайте Human Rights Watch.

Неправительственная организация Freedom House, возглавляемая известным американским миллиардером Джорджем Соросом,также выступила против закрытия в Украине права на трансляцию российского телеканала "Дождь".

Несмотря на возмущение и обеспокоенность правозащитников, трансляцию "Дождя" в Укрине никто возобновлять не собирается.

"Интер", Шустер и Коцаба

В конце февраля Международная неправительственная организация Amnesty International в своем ежегодном докладе обвинила власти Украины в притеснении журналистов.

"СМИ, придерживающиеся пророссийских или просепаратистских взглядов, а также те, кто особенно резко критикует власти, сталкивались с притеснениями, включая угрозы закрытия и применения физического насилия. Министр внутренних дел (Украины Арсен Аваков — Ред.) не раз угрожал закрыть телеканал "Интер", а 4 сентября около 15 человек в масках безуспешно пытались прорваться в занимаемые каналом помещения, обвиняя его в пророссийском освещении новостей", — отметили в докладе, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В разделе доклада Amnesty International, посвященном свободе выражения мнений в Украине, говорится о давлении на телеведущего Савика Шустера, которое привело к закрытию его телеканала 3S TV, и о притеснении блогера из Ивано-Франковска Руслана Коцабы.

"Радио Вести"

В начале марта 3 марта у "Радио Вести" отобрали лицензию на вещание. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что компании вынесли четыре предупреждения, одно из которых за прямую речь в эфире представителей сепаратистов.

Политику Нацсовета осудили Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ и EFJ) и призвали регулятора немедленно вернуть радиостанции возможность вещания.

"Резкое лишение лицензии "Радио Вести" подрывает право на свободу слова, медиа-плюрализм и разнообразие медиа-контента, которые необходимы для функционирования любого демократического общества", - заявил президент Международной федерации журналистов Филип Ляруш.

Ряд известных европейских СМИ отреагировали на решение Нацсовета лишить лицензии "Радио Вести", заявив, что в Украине расправились с оппозиционным масс-медиа.

"У оппозиционной радиостанции "Вести" правительство отозвало лицензию", – написал один из крупнейших ресурсов Австрии Der Standard.

Среди прочих осуждение опубликовало крупнейшее немецкое издание Deutsche Welle.

Права человека? Нет, не слышали

Следует констатировать, что даже несмотря на крайнюю обеспокоенность и осуждение представителей мирового демократического сообщества, в Украине продолжают вводить цензуру, подавлять критическое мышление, а также применять другие меры, противоречащие международным нормам в области прав человека. Возможно, украинская власть усматривает угрозу своему существованию именно в многообразии и плюрализме мнений в средствах массовой информации.