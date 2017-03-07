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    Аналитика и комментарии

    Украина: зачистка неугодных СМИ. Запад обеспокоен, но как-то невнятно

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    В ответ на очередное притеснение СМИ в Украине следует реакция Запада. Демобщественность традиционно выражает обеспокоенность ущемлением права на свободу выражения мнений, но украинская власть без оглядки продолжает зачищать информационное пространство.
    Телевизионный пульт. Архивное фото
    flickr.com/Robert S. Donovan

    Инесса Другова, РИА Новости Украина

    В конце февраля 2017 года президент Украины Петр Порошенко одобрил Доктрину информационной безопасности страны. В ней Министерству информационной политики поручено мониторить СМИ и общедоступные интернет-ресурсы для выявления запрещенной информации, а СБУ – выявлять угрозы нацбезопасности в отечественных и зарубежных СМИ.

    Митинг в поддержку Радио Вести
    УНИАН
    Митинг под АП в поддержку "Радио Вести" с портретами Сталина и Ленина

    Проявляя должную исполнительность и не ожидая появления необходимых законов и подзаконных актов, министр информационной политики Юрий Стець поручил своему заместителю Дмитрию Золотухину создать список сайтов, которые необходимо закрыть в связи с тем, что они угрожают информационной безопасности Украины.

    Верховный комиссар по правам человека Организации объединенных наций и представитель по свободе медиа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе считают блокирование веб-сайтов, IP-адресов, портов или сетевых протоколов чрезвычайной мерой, оправданной только для защиты прав человека или другого законного общественного интереса.

    "Предписанное государством блокирование целых веб-сайтов, IP-адресов, портов или сетевых протоколов является чрезвычайной мерой, которая может считаться оправданной лишь в тех случаях, когда она предусмотрена законом и необходима для защиты того или иного права человека или других законных общественных интересов, в том числе в зависимости от ее соразмерности, отсутствия менее ограничительных альтернативных мер, способных обеспечить защиту этих интересов, и соблюдения минимально необходимых процессуальных норм", - говорится говорится в совместной декларации данных институтов.

    При этом ограничение сигнала вещателя другой юрисдикции или аннулирование прав на его ретрансляцию считается возможным, если суд или иной независимый и авторитетный орган признал контент такого вещателя систематически нарушающим предусмотренные в международном праве критерии.

    В декларации отмечается, что посредники передачи информации (например, провайдеры) не могут нести ответственность за контент третьих сторон, кроме случаев их прямого вмешательства в этот контент или отказа выполнить принятое с соблюдением всех процессуальных норм независимым и беспристрастным органом (например, судом) решения об удалении контента, которое технически можно выполнить.

    Также в декларации содержится призыв рассмотреть вопрос защиты частных лиц от привлечения к ответственности за простую переотправку или привлечения внимания к чужому контенту, в который не вносятся изменения (например, перепосты или лайки).

    Подчеркивается, что государство может ограничивать право на свободу мнения только с соблюдением указанных в международном праве критериев для таких ограничений, в том числе для запрещения пропаганды ненависти, включающее подстрекательство к насилию, дискриминации и вражде.

    Телеканал Дождь
    Из открытых источников
    "Дождь" начинается, не промочите ноги. Соцсети о запрете телеканала

    Декларацию также подписали представитель Организации американских государств по вопросу свободы выражения мнения и специальный докладчик по вопросу о свободе выражения мнения и доступе к информации в Африке.

    Запрет "Дождя"

    Немногим ранее, в январе нынешнего года Нацсовет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" из-за якобы непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.

    В правозащитной организации Human Rights Watch в Украине заявили, что запрет вещания в Украине российского телеканала "Дождь" является преследованием неугодных СМИ и нарушает право на свободное выражение мнений.

    "Запрет украинскими властями вещания по кабельным сетям российского независимого телеканала "Дождь" нарушает право  на свободное выражение мнений  и должен быть отменен", — написали на сайте Human Rights Watch.

    Неправительственная организация Freedom House, возглавляемая известным американским миллиардером Джорджем Соросом,также  выступила против закрытия в Украине права на трансляцию российского телеканала "Дождь".

    Несмотря на возмущение и обеспокоенность правозащитников, трансляцию "Дождя" в Укрине никто возобновлять не собирается.

    "Интер", Шустер и Коцаба

    В конце февраля Международная неправительственная организация Amnesty International в своем ежегодном докладе обвинила власти Украины в притеснении журналистов.

    "СМИ, придерживающиеся  пророссийских или просепаратистских  взглядов, а также те, кто особенно  резко критикует власти, сталкивались  с притеснениями, включая угрозы  закрытия и применения физического  насилия. Министр внутренних дел (Украины Арсен Аваков — Ред.) не раз угрожал закрыть телеканал "Интер", а 4 сентября около 15 человек в масках безуспешно пытались прорваться в занимаемые каналом помещения, обвиняя его в пророссийском освещении новостей", — отметили в докладе, поступившем в распоряжение РИА Новости.

    Савик Шустер. Архивное фото
    УНИАН
    Шустер Live, другие eviL. Пережить Ющенко и Януковича, но не Порошенко

    В разделе доклада Amnesty International, посвященном свободе выражения мнений в Украине, говорится о давлении на телеведущего Савика Шустера, которое привело к закрытию его телеканала 3S TV, и о притеснении блогера из Ивано-Франковска Руслана Коцабы.

    "Радио Вести"

    В начале марта 3 марта у "Радио Вести" отобрали лицензию на вещание. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что компании вынесли четыре предупреждения, одно из которых за прямую речь в эфире представителей сепаратистов.

    Политику Нацсовета осудили Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ и EFJ) и призвали регулятора немедленно вернуть радиостанции возможность вещания.

    "Резкое лишение лицензии "Радио Вести" подрывает право на свободу слова, медиа-плюрализм и разнообразие медиа-контента, которые необходимы для функционирования любого демократического общества", - заявил президент Международной федерации журналистов Филип Ляруш.

    Ряд известных европейских СМИ отреагировали на решение Нацсовета лишить лицензии "Радио Вести", заявив, что в Украине расправились с оппозиционным масс-медиа.

    "У оппозиционной радиостанции "Вести" правительство отозвало лицензию", – написал один из крупнейших ресурсов Австрии Der Standard.

    Среди прочих осуждение опубликовало крупнейшее немецкое издание Deutsche Welle.

    Права человека? Нет, не слышали

    Следует констатировать, что даже несмотря на крайнюю обеспокоенность и осуждение представителей мирового демократического сообщества, в Украине продолжают вводить цензуру, подавлять критическое мышление, а также применять другие меры, противоречащие международным нормам в области прав человека. Возможно, украинская власть усматривает угрозу своему существованию именно в многообразии и плюрализме мнений в средствах массовой информации.

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