Павлив: Порошенко об Анне Ярославне - это тошотворная, лживая патока

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В Украине возмутились, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануелем Макроном назвал Анну Ярославну русской княжной. Главу российского государства обвинили в попытке посягнуть на "украинские глубокие исторические европейские корни и приписать себе".

Так, президент Петр Порошенко заявил, что Владимир Путин пытается "похитить в российскую историю" княжну Анну Ярославну.

"Исторически мы были ее (Европы — Ред.) частью, и, кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю", — сказал Порошенко в обращении к украинского народу, по случаю завершения Нидерландами процесса ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Вместе с тем, политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив назвал истерию вокруг исторических моментов "совершенно тошнотворной, псевдопатриотической и лживой патокой". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Если уж на то пошло, была она на 7/8 скандинавкой, датчанкой и шведкой. Мать ее звали Ингигерда Шведская. Отца, того кого мы знаем как Ярослав — Яруслейф. Бабку — Рагнхильд, она же Рогнеда Полоцкая (да да, и папа ейный Регнвальд, он же Рогволд) И только дед Владимир был пуповинно, через мать Малушу дочь Мала Любчанина, связан с землей которой правил. Она не была ни русской, ни украинской княжной. Она была княжной из Рюриковичей — единственной правящей княжеской династии древнерусского государства, а так же Галицкой Земли и Волыни (до 1325 года), Московского княжества (до 1547 года) и Русского Царства (до 1598 года)", - отметил Павлив.

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По его мнению, отождествление Анны Ярославны с украинской историей возможно лишь отчасти.

"При большом желании можно этого князя и эту княжну увязать и с историей нынешней Украины, и по месту сидения, так сказать, и по некоторой степени отождествления их подданных и нынешнего народонаселения Украины. Что, впрочем, является очень натянутым отождествлением. Примерно таким же натянутым как совершенно очевидная с генетической точки зрения, но от того не менее нелепая связь ископаемого Тиранозавра Рекса и нынешней курицы, ну или орла, если панам угодно пышатыся. Впрочем, у взгромоздившегося на Печерских холмах и его клевретов все так — куриные истории, курам на смех..", — подытожил Павлив.