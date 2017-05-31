Путин назвал тех, кто использует "антироссийскую карту" в США

КИВ, 30 мая — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Проигравшие выборы в США разыгрывают "антироссийскую карту", но РФ готова ждать, пока российско-американские отношения наладятся, заявил президент России Владимир Путин по итогам своего визита во Францию.

"Президент Соединенных Штатов проводит традиционную американскую политику. Разумеется, мы слышали в ходе предвыборной кампании намерения уже избранного и вступившего в должность президента Соединенных Штатов господина Трампа о его желании нормализовать российско-американские отношения. Он говорил о том, что уже хуже некуда, мы это хорошо помним", — сказал Путин в интервью газете Figaro, комментируя отношения РФ и США.

Он отметил, что "на самом деле внутриполитическая ситуация в Штатах складывается таким образом, что люди, которые проиграли выборы, они никак не хотят с этим смириться" и, "к сожалению, самым активным образом во внутриполитической борьбе используют антироссийскую карту под надуманными предлогами".

"Мы никуда не спешим, мы готовы ждать, но очень рассчитываем и надеемся, что нормализация российско-американских отношений когда-то произойдет", — выразил надежду Путин.

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ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

В Москве категорически отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.