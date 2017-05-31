наверх
31.05.201705:40
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В стране

    Путин назвал тех, кто использует "антироссийскую карту" в США

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (262)

    (обновлено: )10801
    По мнению российского президента, внутриполитическая ситуация в США складывается таким образом, что "люди, которые проиграли выборы, они никак не хотят с этим смириться".
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИВ, 30 мая — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Проигравшие выборы в США разыгрывают "антироссийскую карту", но РФ готова ждать, пока российско-американские отношения наладятся, заявил президент России Владимир Путин по итогам своего визита во Францию.

    Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
    А вы готовы к диалогу? Переговоры Макрон - Путин, опрос экспертов

    "Президент Соединенных Штатов проводит традиционную американскую политику. Разумеется, мы слышали в ходе предвыборной кампании намерения уже избранного и вступившего в должность президента Соединенных Штатов господина Трампа о его желании нормализовать российско-американские отношения. Он говорил о том, что уже хуже некуда, мы это хорошо помним", — сказал Путин в интервью газете Figaro, комментируя отношения РФ и США.

    Он отметил, что "на самом деле внутриполитическая ситуация в Штатах складывается таким образом, что люди, которые проиграли выборы, они никак не хотят с этим смириться" и, "к сожалению, самым активным образом во внутриполитической борьбе используют антироссийскую карту под надуманными предлогами".

    "Мы никуда не спешим, мы готовы ждать, но очень рассчитываем и надеемся, что нормализация российско-американских отношений когда-то произойдет", — выразил надежду Путин.

    Читайте также: Трампофобия и трампомания. Трамп завершил первое зарубежное турне

    ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

    В Москве категорически отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Нидерланды одобрили соглашение об ассоциации Украины с ЕС
    Фото с места убийства бывшего и. о. директора "Укрспирта"
    Криминальная Украина: расстрел экс-руководителя "Укрспирта"
    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Микрофон
    Взять и запретить. Культурная война с РФ