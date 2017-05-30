Путин перечислил пункты, необходимые для урегулирования в Донбассе

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Президент РФ Владимир Путин по итогам своего визита во Францию вновь заявил о необходимости отвода вооружения от линии соприкосновения в Донбассе.

"Мы считаем, главное, что нужно сделать, – это отвести вооружённые силы от линии соприкосновения. Это то, с чего нужно начать. В двух точках отвели, в третьей точке никак не удается это сделать. И сегодняшние украинские власти все время ссылаются на то, что там стреляют. Но пока войска не отведены, тяжелая техника не отведена, так и будут стрелять", — сказал Путин в интервью газете Figaro.

Он добавил, что вторым шагом должно стать внедрение закона об особом статусе в Донбассе.

"Второе, что нужно сделать: в политической сфере нужно в конце концов внедрить принятый украинским парламентом закон об особом статусе этих территорий (неподконтрольных официальному Киеву — Ред.). Ведь закон принят, но до сих пор не вступил в действие. Принят закон об амнистии, Президент его не подписал. В минских соглашениях написано, что нужно провести социальную и экономическую реабилитацию этих территорий непризнанных республик. Вместо того чтобы это сделать, наоборот, вводят блокаду", — добавил президент РФ.

Он подчеркнул, что блокаду поддержал президент Украины Петр Порошенко.

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"Причём ввели блокаду радикалы, перекрыв железнодорожные пути. Президент Украины сначала сказал, что это осуждает и наведет порядок, попытался это сделать, у него ничего не получилось. Вместо того чтобы продолжить свои усилия, взял и официально сам присоединился к этой блокаде, издал указ о блокаде. Как в таких условиях можно говорить о каком-то развитии ситуации к лучшему? К сожалению, мы этого пока не наблюдаем", — сказал Путин.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.