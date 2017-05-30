Российские пранкеры позвонили премьеру Черногории от имени Порошенко

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) сообщил, что он и Владимир Кузнецов (Вован) позвонили от имени президента Украины Петра Порошенко премьер-министру Черногории Душко Марковичу, передает RT.

Как отмечается, также они дозвонились до экс-премьера страны Мило Джукановича, представившись премьером Украины Владимиром Гройсманом.

"Мы выбрали хорошее время, это был саммит (саммит НАТО – ред.). Душко Маркович… был готов к такому диалогу. Мы позвонили ему, когда он только прилетел. Его самолет приземлился, и сразу же разговор был организован службой безопасности", — рассказал Столяров.

Пранкер отметил, что с бывшим премьером Черногории Мило Джукановичем было сложнее выйти на связь, а также рассказал о будущих розыгрышах.

"Поскольку мы занялись Балканами, балканский вопрос — одна из важных тем для нас в данный момент", — добавил Столяров.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на YouTube файл, где, по их утверждению, они разговаривают с Порошенко от имени президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко признал факт разговора Петра Порошенко с российскими пранкерами и обвинил их в связях со спецслужбами РФ, а также МИД Киргизии. Российские пранкеры ранее заявили, что звонили президенту Украины исключительно по собственной инициативе.