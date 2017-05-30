Порошенко обсудил с японцами прямое авиасообщение между странами

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с участниками делегации Комитета делового сотрудничества с Украиной Японской федерации бизнеса "Кейданрен" возможность прямого авиасообщения между Украиной и Японией, сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что участники встречи обсудили пути расширения инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между странами.

По словам руководителя Комитета, председателя Совета директоров корпорации "Марубени" Теруо Асада, благодаря проведенным в последние годы реформам Украина является перспективной страной с точки зрения инвестиций и бизнеса.

В ходе встречи речь шла также об укреплении сотрудничества с правительством Японии и японским бизнесом в реализации масштабных проектов в сфере развития инфраструктуры, энергетики, защиты окружающей среды, информационных технологий.

Участники встречи также обсудили пути активизации межчеловеческих контактов.

Как сообщалось ранее, правительство Японии в 2017-2018 году выделит 4 миллиона долларов на восстановление Донбасса, а также на предоставление помощи пострадавшим из-за конфликта на востоке страны людям.