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    Порошенко обсудил с японцами прямое авиасообщение между странами

    (обновлено: )39
    В ходе встречи речь шла об укреплении сотрудничества с правительством Японии и японским бизнесом в реализации масштабных проектов в сфере развития инфраструктуры, энергетики, защиты окружающей среды, информационных технологий.
    Президент Украины Петр Порошенко и делегация Комитета делового сотрудничества с Украиной Японской федерации бизнеса Кейданрен
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с участниками делегации Комитета делового сотрудничества с Украиной Японской федерации бизнеса "Кейданрен" возможность прямого авиасообщения между Украиной и Японией, сообщили в пресс-службе главы государства.

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    Отмечается, что участники встречи обсудили пути расширения инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между странами.

    По словам руководителя Комитета, председателя Совета директоров корпорации "Марубени" Теруо Асада, благодаря проведенным в последние годы реформам Украина является перспективной страной с точки зрения инвестиций и бизнеса.

    В ходе встречи речь шла также об укреплении сотрудничества с правительством Японии и японским бизнесом в реализации масштабных проектов в сфере развития инфраструктуры, энергетики, защиты окружающей среды, информационных технологий. 

    Участники встречи также обсудили пути активизации межчеловеческих контактов.

    Как сообщалось ранее, правительство Японии в 2017-2018 году выделит 4 миллиона долларов на восстановление Донбасса, а также на предоставление помощи пострадавшим из-за конфликта на востоке страны людям.

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