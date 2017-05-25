Автопарк Нацполиции пополнили 635 японских автомобилей

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Материально-техническую базу Национальной полиции Украины пополнили 635 служебных автомобилей японского производства, сообщил в четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время церемонии передачи машин.

Аваков подчеркнул, что это не первый проект, который был начат при поддержке правительства Японии, и в дальнейшем ожидаются еще материально-технические поступления.

"Сегодня 635 автомобилей Mitsubishi пополнят ряды патрульной и других видов полиции Украины. Я хочу публично поблагодарить господина президента Mitsubishi за то, что он в ответ на мою просьбу, принимая во внимание особенные условия развития полиции, сделал скидку по закупке этих автомобилей и мы имеем на скиду 13%. И даст Бог, в ближайшее время еще 95 автомобилей будут работать. Предлагаю на этом не останавливаться, впереди еще много проектов", — сказал глава МВД.

В церемонии также приняли участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман и посол Японии Шигеки Суми.

"Сегодня мы делаем шаги, которые позволят вам иметь все необходимое для достойного выполнения своих обязанностей. Мы повысили заработную плату тем работникам, которые непосредственно борются с преступностью. Мы хотим, чтобы у вас была и техника, и все необходимые средства, чтобы вы эффективно выполняли свои задачи, свой служебный долг", — сказал Гройсман во время выступления на церемонии.

Ранее сообщалось, что в Министерстве внутренних дел отказались предоставлять информацию, когда в 2016-2017 годах ходил и планирует ходить в плановые ежегодные оплачиваемые отпуска министр Арсен Аваков. При этом, в министерстве утверждали, что информация о том, когда Аваков удалялся на отдых, может создать угрозу его безопасности.