Украина в десятке наиболее агрессивных стран мира, поздравляем вас

Владимир Матвеев, обозреватель

Украина заняла 154 позицию из 163 в так называемом рейтинге или "индексе" миролюбия стран мира 2017 года (Global Peace Index 2017), представленном Институтом экономики и мира (The Institute for Economics and Peace), сообщается на сайте организации.

Это между Демократической Республикой Конго и Центрально-Африканской Республикой.

По данным этого института, представленным в приложении D, "экономическая стоимость насилия" в Украине равна 20,4% ВВП, или $ 66 млрд 749 млн по индексу покупательской способности, сообщается на сайте.

По данным исследования, наиболее миролюбивой страной стала Исландия. На втором месте в этом году оказалась Новая Зеландия, за которой следует Португалия.

Далее следуют Австрия, Дания и Чешская республика. Украина заняла в рейтинге 154 место.

Global Peace Index измеряет уровень насилия внутри государства и агрессивность его внешней политики. При исследовании авторы рейтинга учитывали экономическую и политическую стабильность государств, соблюдение прав человека, террористическую угрозу и вооруженные конфликты.

Индекс разработан международной группой экспертов ряда исследовательских институтов и аналитических центров под эгидой The Institute for Economics and Peace Сиднейского университета (Австралия). Расчетная часть исследования сделана на основании статистических данных ряда международных организаций и научных институтов.

Наряду с этим, Украина сдала позиции в рейтинге конкурентоспособных экономик мира.

В частности, согласно докладу о конкурентоспособности стран мира, опубликованному в 2017 году (IMD World Competitiveness Yearbook 2017), базирующимся в Швейцарии Международным институтом развития управления (Institute of Management Development, IMD), Украина ухудшила свои показатели и теперь занимает 60-ю позицию.

Читайте также: И прольется кровь. Почему силовики в упор не замечают националистов?

Исследование опубликовано на сайте этого института.

Из тройки лидеров в нынешнем году выпали США, уступив Гонконгу, Швейцарии и Сингапуру. При этом согласно докладу, четвертое место США стало худшим результатом страны за последние пять лет. В пятерку лучших также вошли Нидерланды. Далее идут Ирландия, Дания, Люксембург, Швеция. Замыкают первую десятку Арабские эмираты. Завершают рейтинг Украина (60), Бразилия (61), Монголия (62) и Венесуэлла (63), рейтинг которых понизился.

В нынешнем году в рейтинг впервые вошли Саудовская Аравия (36) и Кипр (37).

Авторы рейтинга оценивают конкурентоспособность государства по 20 параметрам, разделенным на четыре категории (индекса): показатели экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса и состояние инфраструктуры.

Сами параметры в свою очередь, состоят из более 300 разнообразных переменных — от вклада в мировой ВВП, цен на бензин и уровня налоговых ставок до стоимости капитала, прозрачности государственной политики и открытости национальной культуры для иностранных идей.

Ежегодный рейтинг глобальной конкурентоспособности (The IMD World Competitiveness Yearbook) IMD проводит с 1989 года в содружестве с исследовательскими организациями многих стран мира.