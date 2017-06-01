Киевсовет приравнял бойцов добробатов к участникам АТО

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Киевский городской совет принял в целом решение о предоставлении официального статуса бойцам добровольческих батальонов, приравняв их к участникам АТО.

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Принятие решения сопровождалось потасовками и столкновениями. В коридорах скопилось большое число сотрудников правоохранительных органов, а также представителей "Правого сектора", "Азова" и "Свободы".

Ранее в здание Киевсовета ворвались бойцы добробатов с требованием предоставить им статус участников боевых действий. Участники акции пытались пройти в сессионный зал, но их оттеснили полицейские. По данным СМИ, правоохранители применили слезоточивый газ.