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    Киевсовет приравнял бойцов добробатов к участникам АТО

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    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве (12)

    (обновлено: )17413
    Киевский городской совет предоставил бойцам-добровольцам все льготы, предусмотренные для участников боевых действий в районе проведения антитеррористической операции.
    Бойцы добробатов в здании Киевсовета, 1 июня 2017
    informator.news

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Киевский городской совет принял в целом решение о предоставлении официального статуса бойцам добровольческих батальонов, приравняв их к участникам АТО.

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    Принятие решения сопровождалось потасовками и столкновениями. В коридорах скопилось большое число сотрудников правоохранительных органов, а также представителей "Правого сектора", "Азова" и "Свободы".

    Ранее в здание Киевсовета ворвались бойцы добробатов с требованием предоставить им статус участников боевых действий. Участники акции пытались пройти в сессионный зал, но их оттеснили полицейские. По данным СМИ, правоохранители применили слезоточивый газ

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