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    Антикоррупционная прокуратура возбудила дело против Левочкина

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (590)

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    Специализированная антикоррупционная прокуратура начала досудебное расследование по информации о вероятном обогащении депутата от "Оппозиционного блока" Левочкина.
    Сергей Левочкин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело против одного из лидеров партии "Оппозиционный блок", депутата Верховной Рады Сергея Левочкина, сообщил в четверг глава ведомства Назар Холодницкий.

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    Ранее депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук опубликовал в Facebook ответ Холодницкого, в котором сообщалось, что САП начала досудебное расследование по информации о вероятном обогащении депутата от "Оппозиционного блока" Левочкина.

    Отвечая на вопрос журналистов, ведет ли САП досудебное расследование против Левочкина, Холодницкий ответил: "Есть. Вы читали Мосийчука, он опубликовал мое письмо".

    Левочкин был главой администрации экс-президента Виктора Януковича. Он подал в отставку с этой должности после 30 ноября 2013 года, когда милиция применила силу против протестующих на Майдане. Левочкин обвинял в избиении активистов Евромайдана Виталия Захарченко, который в тот момент возглавлял Министерство внутренних дел.

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