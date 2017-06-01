Антикоррупционная прокуратура возбудила дело против Левочкина

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело против одного из лидеров партии "Оппозиционный блок", депутата Верховной Рады Сергея Левочкина, сообщил в четверг глава ведомства Назар Холодницкий.

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Ранее депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук опубликовал в Facebook ответ Холодницкого, в котором сообщалось, что САП начала досудебное расследование по информации о вероятном обогащении депутата от "Оппозиционного блока" Левочкина.

Отвечая на вопрос журналистов, ведет ли САП досудебное расследование против Левочкина, Холодницкий ответил: "Есть. Вы читали Мосийчука, он опубликовал мое письмо".

Левочкин был главой администрации экс-президента Виктора Януковича. Он подал в отставку с этой должности после 30 ноября 2013 года, когда милиция применила силу против протестующих на Майдане. Левочкин обвинял в избиении активистов Евромайдана Виталия Захарченко, который в тот момент возглавлял Министерство внутренних дел.