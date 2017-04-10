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    "Оппозиционный блок" обвинил Авакова в слежке за Левочкиным

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    Сотрудники спецподразделения "Титан" МВД, работающие с Сергеем Левочкиным по договору охраны, неоднократно фиксировали слежку за его передвижениями и офисом, которая велась сотрудниками седьмого управления МВД, говорится в заявлении партии.
    Сергей Левочкин в Раде
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Партия "Оппозиционный блок" заявила о слежке за Сергеем Левочкиным, заместителем председателя своей фракции в Верховной Раде, обвинив в этом МВД Украины.

    "Сотрудники спецподразделения "Титан" МВД, работающие с Левочкиным по договору охраны, неоднократно фиксировали слежку за его передвижениями и офисом, которая велась сотрудниками седьмого управления МВД, подчиняющегося министру Арсену Авакову. Сотрудники охраны народного депутата неоднократно официально сообщали о незаконной слежке за народным депутатом по линии 102", — говорится в сообщении на сайте партии в понедельник.

    В заявлении отмечается, что в последние дни Левочкина преследовали одни и те же сотрудники МВД на автомобиле с номерами, снятыми с учета в 2010 году.

    "Оппозиционный блок"
    Остановленный сотрудниками охраны Левочкина автомобиль

    В частности, по данным партии, в прошедшую пятницу экипаж этого автомобиля был задержан сотрудниками охраны Левочкина, на место был вызван полицейский патруль. Однако экипаж автомобиля, чтобы избежать разбирательства с патрульной службой, использовали спецталон, выданный экс-главой национальной полиции Хатией Деканоидзе, поэтому патруль полиции отпустил задержанных, заявив, что это их коллеги – сотрудники полиции, сообщает партия.

    "Оппозиционный блок" заявляет о незаконной слежке за народным депутатом Лёвочкиным, организованной руководством МВД", — говорится в сообщении.

    Партия потребовала прекратить незаконные действия и наказать виновных.

    Ранее беглый экс-президент Виктор Янукович высказал предположение, что жестокий разгон студенческого митинга на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября 2013 года мог быть организован тогдашним главой АПУ Сергеем Левочкиным.

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