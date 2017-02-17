ГПУ не нашла доказательств причастности Левочкина к разгону Евромайдана

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины не нашла доказательств причастности бывшего главы Администрации президента времен Виктора Януковича, нынешнего народного депутата ("Оппозиционный блок") Сергея Левочкина к разгону студенческого Майдана 30 ноября 2013 года, заявил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Он (Левочкин — ред.) был допрошен в качестве свидетеля в этом производстве, однако данных, которые бы указывали на его причастностьк организации этого преступления, на сегодняшний день не получено. Хотя следствие не завершено, следствие продолжается как в отношении исполнителей, так и в отношении каждой личности, которая могла способствовать совершению этого преступления", — сказал Горбатюк в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1".

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По его словам, в деле по разгону студенческого Майдана на сегодняшний день объявлено о подозрении 19 лицам. Организация разгона участников акции протеста инкриминируется бывшему президенту Виктору Януковичу, экс-главе СНБО и его заместителю, главе МВД тех времен и его заместителю, экс-руководителю Киевской городской администрации, командирам расформированного спецподразделения МВД "Беркута".

Также Горбатюк отметил, что у следствия возникли сложности с идентификацией исполнителей этих преступлений. ГПУ зафиксированы 30-40 "беруктовцев", которые непосредственно применяли насилие, лишь одного из них уже разоблачили и ему сообщено о подозрении.

Ранее беглый экс-президент Виктор Янукович высказал предположение, что жестокий разгон студенческого митинга на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября 2013 года мог быть организован тогдашним главой АПУ Сергеем Левочкиным.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

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Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного спецподразделения МВД "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.