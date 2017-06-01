Золотарев: Стець уходит от ответственности за полутоталитарную информполитику

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Министр информационной политики Украины Юрий Стець написал заявление об отставке. Документ уже передан спикеру Верховной Рады Андрею Парубию.

По словам госсекретаря ведомства Артема Биденко, причиной отставки является ухудшение состояния здоровья Стеця, и никаких политических или иных мотивов не существует.

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"На самом деле, причин здесь несколько. Первое, и на это указали ряд экспертов, — Стець не хочет нести ответственности за ту полутоталитарную информационную политику, которую сегодня проводит власть. Когда власти нечего сказать, она пытается другим заткнуть рты, и такую политику власти мы видим. Стець прекрасно понимает последствия: человек он достаточно молодой, ему еще жить и жить, и с этим жить ему не хочется", – сказал политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в комментарии РИА Новости Украина.

Кроме того, по словам политолога, причиной отставки стал скандал с обнародованием персональных данных известного блогера Анатолия Шария на "5-м канале".

"Шарий благополучно развел двух идиотов с канала Порошенко на банальную, но достаточно эффектную провокацию. Скорее всего, президент несколько подрастроился, наверное, пребывал в особом состоянии и высказал господину Стецю, который являлся многолетним его сотрудником, замечание в достаточно грубой форме. Очевидно, это усугубило расстройство здоровья Стеця: нервный стресс, эмоциональное напряжение, видимо, заставили его написать заявление об отставке.

Понятно, что когда на канале, принадлежащем президенту, два идиота фактически, с точки зрения европейцев, совершают криминальные действия – это, как говорится, картина маслом. На месте Порошенко я бы и Буткевича и Чайку уволил в 24 часа, поскольку они очень сильно подставили владельца канала – если на канале существует даже возможность такого рода вещей, обо всем остальном можно просто не говорить, это знаковая вещь, своего рода маркер", – пояснил Золотарев.

Что касается возможной кандидатуры на пост министра, по мнению политолога, в рамках той информационной политики, которую проводит власть, даже Виктория Сюмар в этой должности будет смотреться как большой либерал.

"Лучшим кандидатом на пост министра информации был бы Зорян Шкиряк, тем более физиономическое сходство с доктором Геббельсом (а сходство не бывает случайным) позволило бы ему органично вписаться в должность главы министерства пропаганды Украины", – заключил Золотарев.