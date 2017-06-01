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    Фотоленты

    Фотоитоги 1 июня: штурм Киевсовета, обыски у интернет-провайдеров, Гройсман в Мариуполе

    (обновлено: )15010
    Штурм Киевсовета бойцами добровольческих батальонов
    Обыск в офисе интернет-провайдера Wnet
    Премьер Владимир Гройсман посетил детский дом Центр опеки в Мариуполе
    Рабочая поездка Владимира Гройсмана в Донецкую область
    Нацполиция организовала мероприятия ко Дню защиты детей на Софийской площади
    Французская полиция и мигранты в точке распространения продовольствия в Кале
    Заседание Киевсовета 1 июня
    Болельщики зажгли дымовые шашки во время матча 32-го тура Чемпионата Украины по футболу между ФК Днепр (Днепр) и ФК Волынь (Луцк)
    Александр Турчинов на передовой в Донбассе
    Митинг добровольцев под КГГА
    Штурм Киевсовета бойцами добровольческих батальонов
    Штурм Киевсовета бойцами добровольческих батальонов
    informator.news
    Обыск в офисе интернет-провайдера Wnet
    Обыск в офисе интернет-провайдера Wnet
    Служба безопасности Украины
    Премьер Владимир Гройсман посетил детский дом Центр опеки в Мариуполе
    Премьер Владимир Гройсман посетил детский дом "Центр опеки" в Мариуполе
    УНИАН
    Рабочая поездка Владимира Гройсмана в Донецкую область
    Рабочая поездка Владимира Гройсмана в Донецкую область
    facebook.com/volodymyrgroysman
    Нацполиция организовала мероприятия ко Дню защиты детей на Софийской площади
    Нацполиция организовала мероприятия ко Дню защиты детей на Софийской площади
    УНИАН
    Французская полиция и мигранты в точке распространения продовольствия в Кале
    Французская полиция и мигранты в точке распространения продовольствия в Кале
    REUTERS Pascal Rossignol
    Заседание Киевсовета 1 июня
    Заседание Киевсовета 1 июня
    facebook.com/merkieva
    Болельщики зажгли дымовые шашки во время матча 32-го тура Чемпионата Украины по футболу между ФК Днепр (Днепр) и ФК Волынь (Луцк)
    Болельщики зажгли дымовые шашки во время матча 32-го тура Чемпионата Украины по футболу между ФК "Днепр" (Днепр) и ФК "Волынь" (Луцк).
    УНИАН
    Александр Турчинов на передовой в Донбассе
    Александр Турчинов на передовой в Донбассе
    facebook.com/oleksandr.turchynov
    Митинг добровольцев под КГГА
    РИА Новости Украина Константин Гришин

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    Штурм Киевсовета бойцами добровольческих батальонов

    Бойцы добровольческих батальонов, требующие предоставления им статуса участников боевых действий, ворвались в четверг в Киевсовет, в ответ полицейские применили слезоточивый газ,

    Решение о признании добровольцев участниками войны не было принято во втором чтении.

    Смотрите также: Неспокойная мэрия. Драка в Киевсовете между полицией и бойцами добробатов

    В пятницу СБУ провело обыски сразу у двух интернет-провайдеров. По данным СБУ, сотрудники службы совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым разоблачили в Киеве механизм незаконной маршрутизации одним из провайдеров интернет-трафика Крымского полуострова в интересах российских спецслужб.

    Смотрите также: Шокирующая мода. Berdyansk Fashion Day

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