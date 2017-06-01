Фотоитоги 1 июня: штурм Киевсовета, обыски у интернет-провайдеров, Гройсман в Мариуполе

Бойцы добровольческих батальонов, требующие предоставления им статуса участников боевых действий, ворвались в четверг в Киевсовет, в ответ полицейские применили слезоточивый газ,

Решение о признании добровольцев участниками войны не было принято во втором чтении.

Смотрите также: Неспокойная мэрия. Драка в Киевсовете между полицией и бойцами добробатов

В пятницу СБУ провело обыски сразу у двух интернет-провайдеров. По данным СБУ, сотрудники службы совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым разоблачили в Киеве механизм незаконной маршрутизации одним из провайдеров интернет-трафика Крымского полуострова в интересах российских спецслужб.

Смотрите также: Шокирующая мода. Berdyansk Fashion Day