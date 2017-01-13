Хроника 12 января: новый глава Одесской ОГА, "Дождь" под запретом

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 12 января, президент Петр Порошенко представил нового главу области Максима Степанова, в Украине запретили российский канал "Дождь", а в Польше начала расквартировываться танковая бригада США. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко представил нового губернатора Одесской области

Президент Украины Петр Порошенко назначил на пост губернатора Одесской области Максима Степанова, кандидатуру которого ранее одобрил Кабмин. Ранее Степанов возглавлял полиграфический комбинат "Украина" и занимал должность первого заместителя председателя Одесской ОГА. Еще в ноябре 2016 года экс-президент Грузии Михаил Саакашвили покинул пост губернатора Одесской области в связи с нежеланием властей Украины бороться с коррупцией. Он также обвинил Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе.

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Президент просит Раду одобрить допуск иностранных военных в Украину

Президент Украины Петр Порошенко просит Верховную Раду одобрить допуск иностранных военных на территорию страны для проведения учений в 2017 году, соответствующий проект закона под №5636 зарегистрирован в четверг на официальном сайте парламента. В частности, Порошенко внес в парламент "Проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях".

Военнослужащим в зоне АТО увеличат денежное пособие

С апреля военные, подписавшие в 2014 году контракты "до конца особого периода", смогут увольняться со службы. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления персонала Генштаба Марко Андрусяк. По его словам, в Генштабе будет отработан график увольнения военных-контрактников с равномерным распределением по месяцам. Новый закон, подписанный в начале января президентом, предусматривает, что военнослужащий может или уволиться со службы, или подписать новый контракт с определенными сроками действия.

Взрыв в столичной многоэтажке

Вечером 12 января полиция Киева произошел взрыв в подъезде столичной могоэтажки в то время, когда местный житель решил проверить почтовый ящик. В результате инцидента мужчина получил лишь незначительные повреждения. По информации СМИ, ручная граната, которая сдетонировала в подъезде дома, лежала в почтовом ящике брата известного киевского догхантера Алексея Святогора, который также прописан по этом адресу.

В Украину начал поступать газ от французской Engie

С 1 января в Украину начал поступать газ от одной из крупнейших энергокомпаний Европы, французской Engie, сообщила в четверг пресс-служба компании "Укртрансгаз". По данным Engie, представленным "Укртрансгазом", ежесуточный объем поступлений газа составляет почти 0,4 миллиона кубов. Голубое топливо импортируются с территории Польши через газоизмерительную станцию Германович.

В украинском отделении принадлежащей Коломойскому JKX прошли обыски

Обыски прошли в украинском подразделении британской нефтегазовой компании JKX Oil & Gas Plc, совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский. Как сообщается в пресс-релизе компании, полиция провела обыски в офисах дочерней "Полтавской газонефтяной компании". В компании заявили, что обыски полицией являются необоснованными. Уточняется также, что обыск прошел в рамках расследования жалоб о вероятной неуплате налогов среди высокопоставленных сотрудников.

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Нацбанк выдал лицензию новой платежной системе УНИАН Фотоитоги 12 января: Порошенко в Одессе, Савченко в Праге и взрыв в Киеве

В Украине зарегистрирована новая внутригосударственная платежная система Лео. В Верховной Раде ранее был зарегистрирован законопроект, который существенно меняет правила работы платежного рынка. Украинцам хотят предложить использовать для онлайн-расчетов международные системы электронных денег. Для этого электронные деньги в Украине смогут выпускать не только банки, но и другие финансовые организации, а еще Госказначейство, и ими можно будет оплачивать товары, услуги и даже налоги.

Погранслужба сообщила, что РФ не пропустила в четверг 81 украинца

Российские пограничники не пропустили в четверг на территорию РФ 81 гражданина Украины, причиной послужило отсутствие должного денежного обеспечения, заявляет пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. "Похоже, Россия снова ужесточила режим пересечения границы для украинцев. Конечно, неофициально. В то же время официальные отказы в пересечении границы российские пограничники выдали лишь шести украинцам", — написал Слободян в Facebook.

Нацсовет решил отключить российский телеканал "Дождь"

Национальный совет по теле- и радиовещанию Украины обязал провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" в связи с признанием Крыма в эфире частью РФ, сообщает "Телекритика". По словам главы Нацсовета Юрия Артеменко, в эфире "Дождя" были зафиксированы нарушения Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Если информация о запрете в Украине российского телеканала "Дождь" подтвердится, то МИД РФ обратиться по этому поводу в ОБСЕ, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Танковая бригада США расквартировывается в Польше

Военнослужащие США прибывают в Польшу с территории Германии в рамках операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve), бригада пробудет в стране девять месяцев. Американские военные будут принимать участие в учениях с европейскими союзниками, в состав бригадной боевой группы входят порядка 3,5 тысячи военнослужащих, 87 танков, 18 самоходных гаубиц Paladin, более 400 автомобилей Humwee, а также 144 БМП Bradley.

Именно 12 января 1816 года правительство Франции издало указ о вечном изгнании семьи Бонапарта из страны. В этот же день в 1967 году был впервые крионирован человек, им стал Джеймс Бедфорд. Спустя десятки лет — в 1998 году и тоже 12 января, был подписан протокол о запрете клонирования человека.

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