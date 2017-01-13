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Последствия взрыва в столичной многоэтажке

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Разгул криминала. Резня под Одессой, стрельба в Киеве (277)

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Взрыв, по предварительным данным, гранаты произошел в подъезде многоэтажного дома в Киеве, когда местный житель открыл почтовый ящик, в результате чего и пострадал, сообщает пресс-служба полиции Киева.
112 Украина/Youtube

По данным полиции, происшествие произошло в Днепровском районе Киева. Открыто уголовное дело по факту покушения на убийство.

Взрыв в киевской многоэтажке
Нацполиция Украины в г. Киев
Взрыв в столичной многоэтажке: работа полиции на месте ЧП

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"Вечером полиция Киева получила сообщение о взрыве в подъезде на улице Луначарского. На месте происшествия правоохранители установили, что местный житель 1978 года рождения решил проверить почтовый ящик. Когда он его открыл, то услышал подозрительный звук и упал. При этом раздался взрыв. В результате мужчина получил незначительные повреждения", — говорится в сообщении.

По данным полиции, сейчас проводится осмотр места происшествия, работают эксперты-взрывотехники, по предварительному заключению, могла взорваться граната РГД-5.

По данным СМИ, граната предназначалась для известного киевского догхантера.

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