Саакашвили назвал нового одесского губернатора "очередным барыгой"

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили назвал нового губернатора Максима Степанова "очередным барыгой".

Ранее в четверг президент Украины Петр Порошенко прибыл с визитом в Одессу, где представил Степанова в должности председателя Одесской облгосадминистрации.

"Президент Порошенко нагло врал, когда говорил сегодня о моей работе в Одессе. Власть барыг, которая перешла на банальную торговлю должностями якобы через "конкурсы", представила очередного барыгу на должность главы областной администрации", — написал в четверг Саакашвили на своей странице в Facebook.

Экс-губернатор также утверждает, что Администрация президента позаботилась о том, чтобы ни один канал не предоставил ему эфир для ответа, а Порошенко не дал высказаться представителю команды Саакашвили Тарасу Бойко, который из зала пытался возразить главе государства.

"… администрация позаботилась о том, чтобы ни один канал не предоставил мне эфир для ответа (на "112" (телеканал "112 Украина", — ред.) меня быстро прервали, когда я начал говорить про ложь президента), а сам Порошенко грубо заткнул представителя нашей команды, Тараса Бойко, который из зала пытался возразить…", — написал он.

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В ноябре 2016 года экс-президент Грузии Саакашвили заявил о намерении уйти в отставку с поста губернатора Одесской области в связи с нежеланием властей Украины бороться с коррупцией. Он также обвинил Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе. Позже президент подписал указ об увольнении Саакашвили.