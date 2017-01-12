Танковая бригада США расквартировывается в Польше

Планируется, что смена должна произойти так, чтобы между ротациями не было перерывов, и в регионе на постоянной основе находились американские силы.

Церемония приветствия американских военных прошла в польском городе Жагань, где будет дислоцирована часть танковой бригады США. В церемонии приняли участие военнослужащие Польши и США, а также представители местных властей. Командующий направленной в Польшу боевой группы полковник Кристофер Норри сообщил, что в течение последней недели в Германию и Польшу прибыли две тысячи его подчиненных.

"Перемещение целой танковой бригады и нашего оборудования сначала из США в Европу, а потом — из одной европейской страны в другую — не малое предприятие. Наши танки, БМП Bradley и иное оборудование прошло более 8 тысяч километров с нашей базы в Форт Карсон в Колорадо и в течение нескольких дней наши военные покажут свои возможности, когда начнутся учения на близлежащих полигонах", — заявил Норри, которого цитирует агентство PAP.

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Он подчеркнул, что операция по перемещению техники демонстрирует способность армии США и их союзников справиться с такими вызовами. Норри отметил, что подобное сотрудничество является важным для укрепления партнерства и "поддержания свободы в Европе".

"Когда мы проводим учения с вооруженными силами других стран, мы работаем как команда в команде, с общей целью. Мы будем вместе со многими народами, строящими сотрудничество против каких бы то ни было актов агрессии в отношении членов НАТО", — заявил он.

Американские военные будут принимать участие в учениях с европейскими союзниками, в состав бригадной боевой группы входят порядка 3,5 тысячи военнослужащих, 87 танков, 18 самоходных гаубиц Paladin, более 400 автомобилей Humwee, а также 144 БМП Bradley.

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