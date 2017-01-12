РФ рассматривает как угрозу дислокацию танков США в Польше – Песков

КИЕВ, 12 янв – РИА Новости Украина. Наращивание военного присутствия США в Европе у границ РФ рассматривается Москвой как угроза и воспринимается негативно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее представитель минобороны Польши Бартоломей Мищевич сообщил, что почти тысяча военнослужащих и первое оборудование американской танковой бригады прибыли на территорию страны.

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"Любая страна наращивание иностранного военного присутствия у своих границ может воспринимать и будет воспринимать негативно. Именно таким образом мы это воспринимаем", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают дислокацию американских танков и бронетехники в Польшу.

Пресс-секретарь главы российского государства подчеркнул, что "мы смотрим на это как на угрозу для нас".

"Это действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности, тем более, что речь идет о том, что третья страна наращивает свое военное присутствие у наших границ в Европе. Это даже не европейское государство", — добавил он.

"Тысяча или десять тысяч (военнослужащих – ред.) — речь идет о наращивании военного присутствия. Тут нечего добавлять", — подчеркнул Песков.

Военнослужащие США прибывают в Польшу в рамках операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve), бригада пробудет в стране девять месяцев. Планируется, что смена должна произойти так, чтобы между ротациями не было перерывов, и в регионе на постоянной основе находились американские силы.

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Военные будут принимать участие в учениях с европейскими союзниками, в состав бригадной боевой группы входят порядка 3,5 тысячи военных, 87 танков, 18 самоходных гаубиц Paladin, более 400 автомобилей Humwee, а также 144 БМП Bradley.