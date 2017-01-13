Порошенко в Одессе: новый глава ОГА и селфи с президентом

Президент Украины Петр Порошенко назначил на пост губернатора Одесской области Максима Степанова, кандидатуру которого ранее одобрил Кабмин.

"Уверен в том, что мое решение о назначении человека, который победил на конкурсе на пост главы областной государственной администрации Максима Степанова — это правильное решение. Это человек, который имеет два высших образования, человек, который имеет опыт работы в качестве первого заместителя областной государственной администрации, человек, который настроен работать здесь, а не ездить по заграницам, человек который намерен брать на себя четкие обязанности и их выполнять", — сказал Порошенко в ходе представления нового губернатора в четверг в Одессе.

Вместе с Порошенко Одессу посетили министры и руководители служб. Среди них — министр инфраструктуры Владимир Омелян, глава ГФС Роман Насиров и замглавы ГСЧС Олег Мельчуцкий.

Порошенко посетил также многодетную семью, в которой летом родилось пятеро детей. "У нас для вас сюрприз – мы решили подарить вам микроавтобус», — сказал Петр Порошенко. Президент передал ключи от автомобиля Пежо Expert Tepee 2.0", — заявил глава государства.

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