Экс-зампрокурора и ветеран АТО устроили стрельбу в Одессе

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Бывший заместитель прокурора Одесской области, занимавший должность в 1980-1990 годах, директор компании "Паритет" Валерий Лавров устроил перестрелку с ветераном АТО в Одессе, сообщает Думская.

Согласно сообщению, в результате инцидента, который произошел 12 января в 12:15 на углу Приморской улицы и Военного спуска, оба получили ранения: Лавров — в бедро, ветеран АТО — в ступню.

В патрульной полиции сообщили, что они задержаны. Выяснились, что разборки возникли на почве "ненадлежащего соблюдения правил дорожного движения супругой одного из них".

В свою очередь пользователь Рада Мейер в Facebook сообщила, что первым стрельбу открыл именно экс-зампрокурора.

"Защищая себя, АТОшник достал пистолет и также прострелил ногу прокурорскому. Через некоторое время приехал неизвестный на Porsche и начал, угрожая расправой, защищать Лаврова", — написала она.

Рада Мейер/Facebook Мужчина приехал на Porsche защищать экс-зампрокурора

На минувшей неделе в арт-кафе "Шкаф" на улице Греческой в Одессе произошел конфликт между охраной заведения и одним из посетителей, пытавшимся пройти в заведение. Молодой человек, возмущенный тем, что охранник отказался его пропустить, выстрелил ему в лоб из травматического пистолета. Пострадавших был госпитализирован.