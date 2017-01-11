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В сеть попали фото с места стрельбы под Днепром

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Разгул криминала. Резня под Одессой, стрельба в Киеве (267)

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По предварительной информации, основной версией нападения на охранников в Новоалександровке является противоречивая ситуация, связанная с установлением реальных владельцев дома.
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На месте стрельбы в Новоалександровке под Днепром
dnipro.depo.ua

КИЕВ, 11 янв — РАИ Новости Украина. В результате стрельбы в Новоалександровке под Днепром пострадали четыре человека, сообщает dnipro.depo.ua.

Ранее депутат Криворожского горсовета Николай Колесник сообщил, что неизвестные при попытке захватить частный дом в Новоалександровке, недалеко от Днепра, обстреляли представителей охранной компании и прибывших на место стрельбы полицейских. Сообщалось о трех пострадавших.

По данным издания, прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили четырех пострадавших: двое тяжелораненых и еще двое, которые получили осколочные ранения.

dnipro.depo.ua
На месте стрельбы в Новоалександровке под Днепром

"Основной версией нападения на охранников является противоречивая ситуация, связанная с установлением реальных владельцев дома — он находился в залоге у банка и был продан другому хозяину. Новый владелец таким путем пытался доказать свое право собственности на здание", — говорится в сообщении.

Также сообщается о задержании подозреваемого.

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