В деле о "стрельбе Пашинского" пока нет подозреваемых - прокуратура

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КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. По делу народного депутата от фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского, который из пистолета прострелил ногу мужчине, подозрение пока никому не объявили, сообщил во вторник прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.

В канун Нового года, Пашинский сообщил о нападении. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему — Вячеславу Химикусу.

"У всех участников событий сейчас одинаковый процессуальный статус. Мы никому не объявляли о подозрении, никого не определяли как преступника. После выполнения всех следственных действий, которые зафиксируют конкретно, кто что сделал, кто что нарушил, мы сможем тогда определиться с их статусом", — сказал Чибисов.

Прокурор отметил, что в случае необходимости по делу Пашинского могут провести перекрестный допрос.

"Пока не проведен (перекрестный допрос — Ред.). Перед этим должен установиться, как раз является предпосылкой проведения допроса с участием всех сторон. После того уже определяются обстоятельства, которые являются основанием проведения этого следственного действия. В случае необходимости мы проведем", — сказал он.



"Сейчас спрашивает непосредственно Пашинский. Позже будут проводиться следственные действия с другим окружением. С лицом, получившим огнестрельное ранение, пока не проводятся следственные действия на территории здания прокуратуры", — добавил Чибисов.

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Причиной конфликта между Пашинским и Химикусом стал автомобиль, который стоял на обочине без габаритный огней и создавал аварийную ситуацию. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство". При этом в понедельник адвокат пострадавшего заявил, что Пашинский до сих пор не допрошен правоохранительными органами.