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Порошенко просит Раду одобрить допуск иностранных военных в Украину

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Петр Порошенко внес в парламент "Проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях".
Петр Порошенко
Сайт президента Украины

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РИА Новости | Перейти в фотобанк
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КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко просит Верховную Раду одобрить допуск иностранных военных на территорию страны для проведения учений в 2017 году, соответствующий проект закона под №5636 зарегистрирован в четверг на официальном сайте парламента.

В частности, Порошенко внес в парламент "Проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях".

Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также в Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.

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