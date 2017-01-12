Порошенко просит Раду одобрить допуск иностранных военных в Украину

РИА Новости | Перейти в фотобанк Эксперт о перспективах формирования контрактной армии Президент Украины Петр Порошенко просит Верховную Раду одобрить допуск иностранных военных на территорию страны для проведения учений в 2017 году, соответствующий проект закона под №5636 зарегистрирован в четверг на официальном сайте парламента.

В частности, Порошенко внес в парламент "Проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях".

Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также в Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.