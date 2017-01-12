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Погранслужба сообщила, что РФ не пропустила в четверг 81 украинца

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Украина-РФ: новый виток санкций (471)

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По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Олега Слободяна, Россия ужесточила режим пересечения границы для украинцев. На протяжении дня в пункте пропуска "Троебортное" РФ, российские пограничники не пропустили 81 гражданина Украины.
Пункт пропуска на российско-украинской границе. Архивное фото
Государственная пограничная служба Украины

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Российские пограничники не пропустили в четверг на территорию РФ 81 гражданина Украины, причиной послужило отсутствие должного денежного обеспечения, заявляет пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

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"Похоже, Россия снова ужесточила режим пересечения границы для украинцев. Конечно, неофициально. На протяжении дня в пункте пропуска "Троебортное" РФ (напротив пункта пропуска "Бачевск"), российские пограничники не пропустили 81 гражданина Украины. Со слов последних, основанием послужило якобы отсутствие должного денежного обеспечения. В то же время официальные отказы в пересечении границы российские пограничники выдали лишь шести украинцам", — написал Слободян в Facebook в четверг вечером.

По его данным, Госпогранслужба Украины проинформировала о ситуации все заинтересованные правоохранительные органы государства и МИД.

Ранее Госпогранслужба заявила, что совместно со Служба безопасности и прокуратурой ликвидировала канал незаконной перевозки людей из Украины в Россию через Крым.

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