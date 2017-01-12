Экономика
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Нацбанк выдал лицензию платежной системе

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Как уточнили в Нацбанке, платежной организацией системы является ТОВ "ФК "Леогейминг пей". Лео стала 31-й платежной системой, зарегистрированной на территории Украины.
Национальный банк Украины
Украинское фото

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В Украине зарегистрирована новая внутригосударственная платежная система Лео. Соответствующее решение опубликовано на сайте регулятора от 3 января 2017 года.

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Сообщается, что платежной организацией системы, которой выдал лицензию Нацбанк, является ТОВ "ФК "Леогейминг пей". Год назад НБУ выдал ей лицензию на перевод средств в национальной валюте.

Отмечается, что Лео стала 31-й платежной системой, зарегистрированной на территории Украины.

В Верховной Раде ранее был зарегистрирован законопроект, который существенно меняет правила работы платежного рынка. Украинцам хотят предложить использовать для онлайн-расчетов международные системы электронных денег. Для этого электронные деньги в Украине смогут выпускать не только банки, но и другие финансовые организации, а еще Госказначейство, и ими можно будет оплачивать товары, услуги и даже налоги.

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