Военнослужащим в зоне АТО увеличат денежное пособие – Романенко

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. С апреля военные, подписавшие в 2014 году контракты "до конца особого периода", смогут увольняться со службы. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления персонала Генштаба Марко Андрусяк.

По его словам, в Генштабе будет отработан график увольнения военных-контрактников с равномерным распределением по месяцам. Новый закон, подписанный в начале января президентом, предусматривает, что военнослужащий может или уволиться со службы, или подписать новый контракт с определенными сроками действия.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба в 2006-2010 годах, кандидат военных наук Игорь Романенко в эфире радиостанции Голос Столицы высказался о том, будет ли уход из армии массовым.

"Процесс формирования контрактной армии за прошлый год сдвинут с места, и он начался. В этом году он будет наращиваться. То есть уже принято соответствующее решение, и под это есть финансирование, увеличить денежное обеспечение военнослужащих, в первую очередь тех, которые находятся в районе АТО, то есть на линии соприкосновения, до 6 тысяч. Это дополнительно, кроме того, что они получают денежное обеспечение. И те, кто просто в зоне АТО, 2400, по-моему, а раньше они получали 1200. То есть созданы финансовые основы. Кроме того, нужно пересмотреть улучшение социального пакета как такового", — отметил Романенко.