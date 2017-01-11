1000 дней АТО. Обмен пленных: процесс без начала и конца

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Антитеррористическая операция (АТО) на востоке Украины, которую Петр Порошенко, будучи кандидатом в президенты, обещал закончить в считанные часы, длится уже более тысячи дней. Цена велика: более 10 тысяч убитых, десятки тысяч раненых, разрушенные города и села, миллионы беженцев, тысячи пленных с обеих сторон.

Хотя официальный Киев преподносит населению АТО как "войну с Россией", пленные с обеих сторон, по большей части — украинские граждане. В плен стали попадать с первых дней конфликта. Помнится, еще до начала боевых действий мы выручали задержанного коллегу — звонили знакомым, знакомым знакомых, выходили на "влиятельных лиц". Те обещали узнать, помогали… В первый раз все прошло достаточно просто — еще не была пролита кровь на востоке Украины. Позднее все переменилось не в лучшую сторону, пленные (или заложники, как их еще называют) стали политическим "товаром", инструментом давления.

Плата за освобождение

Пленных стали обменивать (в связи с чем возникли "обменные фонды"). В зоне спецоперации царила анархия, появились переговорщики, посредники, знающие к кому обратиться. Появились и люди, делающие "бизнес на слезах" — родственникам пленных предлагали раскошелиться…

"Освобождением занимаются многие люди. Но многие еще и на этом зарабатывают. А политики привычно пиарятся", — так обрисовал ситуацию в январе 2015 года донецкий правозащитник Александр Кудинов.

По его словам, некоторые переговорщики обзванивали родственников и предлагали за внесение в список для обмена от 15 до 50 тысяч долларов. Правозащитник также отметил, что "работу" мошенникам облегчил тот факт, что личные данные родственников выложили в открытый доступ.

Сколько пленных?

В условиях боевых действий невозможно было точно установить не только места содержания пленных с обеих сторон, но и их количество. О трудностях подсчетов в отсутствии официальной статистики по количеству пленных и задержанных говорилось в обнародованном в феврале 2015-го года отчете правозащитной организации Amnesty International по итогам интервью с 33 бывшими заключенными (17 из них удерживали ополченцы, 16 — украинские силовики).

Помимо уполномоченных органов, задержания проводились также "нерегулярными вооруженными группировками" по обе стороны конфликта. В упомянутом отчете Amnesty International указывалось, что пленные подвергаются побоям и пыткам.

Тогда, по данным АI, в Украине, статистику по пленным и задержанным собирали несколько структур — в частности, назывались "Центр освобождения пленных" (в структуре СБУ), общественная организация "Офицерский корпус", волонтерская группа "Патриот".

Тогда о секретности никто не говорил, наоборот, была задача собрать как можно больше информации. Обнародовал списки, например, Центр освобождения пленных ("Офицерский корпус"), руководимый Владимиром Рубаном. При этом представители Центра отмечали, что по многим лицам — "информация отрывочна и недостаточна", и обращались ко всем гражданам и к соответствующим организациям (МВД, СБУ и т. д.) с просьбой о помощи в уточнении данных.

Отметим, что "Офицерский корпус" с мая 2014-го по март 2016 года сумел обменять, освободить и вывезти 670 человек и договориться об обменах и освобождениях еще 350.

"Минск-2" и проблема заложников

Затем вопрос о пленных стал пунктом шестым в документе о комплексе мер по выполнению минских договоренностей: "обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех". Предполагалось, что этот процесс должен был завершиться "самое позднее на пятый день" после отвода тяжелых вооружений (пункт 2 "комплекса мер").

Соглашения до сих пор не выполнены, о пленных говорят на переговорах в Минске. Однако переговоры идут туго.

Люди ко всему привыкают. Сама спецоперация стала постоянным и привычным "фоном" новостных выпусков, а вопрос о пленных для украинцев, занятых после победы "революции достоинства" проблемами выживания, отошел на второй и третий план.

Списки Савченко

Внимание к проблеме снова привлекла нардеп Надежда Савченко, объявившая освобождение пленных своей главной целью и даже проводившая по этому поводу голодовку в знак протеста против бездействия власти. Позднее Савченко по собственной инициативе встречалась в Минске с руководителями ДНР и ЛНР, чтобы обсудить вопрос обмена пленными.

Во вторник, 10 января, она опубликовала списки украинских пленных и пропавших без вести, а также списки лиц, которых хотят вернуть непризнанные республики Донбасса.

На следующий день добавила список военных РФ, находящихся, по ее утверждению, в украинских тюрьмах.

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Реакция была бурной: бывшую "героиню" и "надежду нации" чуть ли не обвиняют в государственной измене. Экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный предположил, что публикация списков замедлит обмен пленными и даст России повод говорить, что на украинской стороне "нет порядка".

Представитель специального центра СБУ по освобождению заложников Юрий Тандит сообщил, что ведомство намерено выяснить, как Савченко получила списки пленных.

Напомним, что в январе 2016 года в СБУ был создан Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения АТО. Как сообщала пресс-служба ведомства, "только этот Центр уполномочен Службой безопасности вести переговоры об освобождении, делать заявления".

Савченко, в свою очередь, заявила, что родственники пленных со стороны Киева не были против публикации, а она, как депутат Рады — неподотчетна СБУ. По ее словам, публикация списков не замедлит, но, напротив, ускорит процесс освобождения заложников.

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Пленные или политика?

Впрочем, ряд украинских политиков и политэкспертов считают, что Савченко просто ищет для себя "политическую нишу".

"Осознанно или нет, но для Савченко обмен пленными — это элемент собственного пиара. При этом у Савченко нет абсолютно никаких рычагов влияния на ситуацию и нет возможности для того, чтобы серьезно повлиять на процесс обмена пленными", — сказал РИА Новости Украина политолог Кость Бондаренко. В то же время, он добавил, что «по большому счету, Надежда (Савченко — Ред.) привлекает внимание общественности к тому, что с 2015-го года тема списков пленных является закрытой".

Политэксперт Алексей Якубин тоже отметил в эфире радиостанции Голос Столицы, что сам факт опубликования списков "вернул тему обмена военнопленных и вообще тему "Минска" в этой части в публичную повестку дня".

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у него нет сомнений в том, что обнародованные списки пленных так или иначе будут анализироваться, и он не исключает, что "в той или иной форме произойдет обмен мнениями в ходе работы контактной группы соответствующих подразделений".