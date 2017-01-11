Савченко опубликовала список военных РФ, находящихся в украинских тюрьмах

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат (внефракционный) Надежда Савченко опубликовала "скорректированный" список российских военных и россиян, которые находятся в украинских тюрьмах а также и список, который, по ее словам, "запрашивает украинская сторона".

Во вторник, 10 января, Савченко опубликовала списки украинских пленных, а также списки лиц, которых хотят вернуть, по ее данным, самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

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"Скорректированные списки, благодаря совместной работе с вами, за 10 января (2017). То, что успели обработать. Проверяйте. Голубой цвет — освобожденные. Красный цвет — погибшие. Оранжевый цвет - русские, которых ищет "ДНР". Желтый цвет - русские, которых ищет "ЛНР"", — написала Савченко на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие списки.

Как сообщалось. в СБУ негативно отнеслись к публикации Савченко списков украинских пленных, пообещав выяснить их происхождение.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены. Пресc-центр штабу АТО/Facebook Донбасс: кажется, что ВСУ пошли в наступление

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.