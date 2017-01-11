Песков: списки Савченко так или иначе будут анализироваться

КИЕВ, 11 янв – РИА Новости Украина. В контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе могут обсуждаться списки по обмену пленными, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия будет делать все возможное, чтобы такой обмен состоялся.

Во вторник, 10 января, Савченко опубликовала списки украинских пленных, а также списки лиц, которых хотят вернуть, по ее данным, самопровозглашенные ДНР и ЛНР. В СБУ негативно отнеслись к публикации Савченко списков украинских пленных, пообещав выяснить их происхождение.

"У меня нет сомнения, что так или иначе это (обнародованные Савченко списки пленных – Ред.) будет анализироваться, безусловно, и, конечно, я не могу исключить, что в той или иной форме произойдет обмен мнениями в ходе работы контактной группы соответствующих подразделений", — заявил Песков.

Отвечая на вопрос о том, что по его мнению мешает проведению обмена пленными между двумя сторонами конфликта, Песков отметил, что "я бы не сказал, что здесь можно упрекнуть какую-то одну из сторон, я имею в виду ополченцев Донбасса или Киев, это вопрос именно договоренности и доверия вот этих вот двух сторон этого конфликта".

"Москва продолжала и будет продолжать делать все, чтобы атмосферу доверия, которая приведет к таким важным шагам, сформировать", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.