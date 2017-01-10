Силовики сообщают о гибели военного в Донбассе во вторник

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что зафиксировали 26 обстрелов своих позиций в зоне военной операции в Донбассе во вторник, один военный погиб.

Ранее во вторник представитель Минобороны сообщил, что за минувшие сутки погибших среди силовиков в Донбассе нет, пять военных получили ранения.

"В целом (на 18.00 — ред.) произошло 26 обстрелов. Среди наших — двое раненых военных. Один военный погиб", — говорится в сообщении пресс-центра украинских силовиков в Facebook.

В частности, по данным пресс-центра, на мариупольском направлении из минометов ополченцы вели огонь по Талаковке, из гранатометов различных калибров – по Марьинке, Водяному, Талаковке и Широкино. Из стрелкового оружия обстрелу подверглись Павлополь и Новотроицкое, также по Новотроицкому огонь вел снайпер, отмечается в сообщении.

Как заявили силовики, на луганском направлении была обстреляна Новозвановка, на донецком — обстрелу из минометов различных калибров подверглись Авдеевка, Крутая Балка, Опытное и Зайцево.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.