Соцвыплаты Донбассу вернут только после выполнения "Минска-2" - Розенко

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Возобновление выплаты пенсий и социальных пособий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей возможно только после выполнения минских соглашений в полном объеме, заявил вице-премьер Украины Павел Розенко.

"Начисление пенсий жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей происходит в полном объеме. К сожалению, украинское государство сейчас не имеет возможности выплачивать пенсии на этих территориях. Единственный путь к восстановлению выплат на оккупированных территориях — это полная их деоккупация и восстановление действия там украинских законов и органов государственной власти Украины", — сказал Розенко в эфире "Радио свобода".

По его словам, после восстановления территориальной целостности Украины готова выполнить все обязательства и осуществить все необходимые выплаты пенсий и социальных пособий.

"Еще раз подчеркиваю — все начисления происходят, у нас есть четкие реестры тех людей, кто из-за действий боевиков не может получить сейчас свои деньги. И мы гарантируем, что после полного выполнения минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины все пенсии и социальные пособия людям, которые остались на оккупированных территориях, будут выплачены", — отметил Розенко.

Читайте также — Блокада Донбасса: экс-комбаты пошли ва-банк

В ноябре 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года. С апреля 2015 власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.