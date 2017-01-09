Конфликт в Донбассе будет продолжаться пока власть не поменяется - эксперт

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Рассчитывать на прекращение вооруженного конфликта в Донбассе до смены власти в Киеве не приходится. До этого момента конфликт будет длиться в вяло текущем режиме с возможными периодическими обострениями. Об этом сказал РИА Новости Украина политолог Михаил Павлив.

На Донбассе очередное обострение, произошли боестолкновения на Светлодарской дуге. Госдеп США поспешил обвинить Россию в нарушении обязательств по минским договоренностям. Москва все обвинения во вмешательстве во внутренние дела Украины отвергает.

Для всех уже очевидно, что минские соглашения не будут выполнены и в текущем году. Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что в ДНР считают возможным продлить минские договоренности по Донбассу на 2017 год. А в пресс-службе полпреда ДНР на переговорах в Минске Дениса Пушилина заявляли, что первая в 2017 году встреча контактной группы запланирована на 16 января.

"Попыток активизации как с одной, так и с другой стороны, я не исключаю, но вряд ли любая активизация будет носить долгосрочный системный характер, по примеру событий у Дебальцево в 2015 году. Полагаю, принципиальных подвижек в минском вопросе (в реализации минских договоренностей — Ред.) до смены власти в Украине не будет", — сказал Павлив.

Он подчеркнул, что именно "Украина является блокирующим фактором, украинская власть".

Отвечая на вопрос, не окажет ли в 2017 году благотворного влияния на урегулирование украинского конфликта новая американская администрация, политэксперт отметил, что, в любом случае, "это достигается через инструмент изменения власти".

Каковы шансы? По мнению Павлива, некоторое переформатирование (власти — Ред.), точнее, некая перебалансировка, так или иначе будет".

Эксперт добавил, что он пока не видно серьезных внутренних факторов, которые могли бы серьезно раскачать в 2017 году действующую власть и заставить ее пойти на досрочные выборы.

"Хотя я не исключаю появления факторов внешних, которые смогут оказать определяющее влияние. Нельзя исключать и вероятность каких-то внутренних непрогнозируемых потрясений, тех самых "черных лебедей", — сказал Павлив.

По его словам, "файлы Онищенко гипотетически имеют такой потенциал", последствия их обнародования могут быть серьезными, однако — "при условии внешнего воздействия, потому что, условно говоря, эта власть держится на внешних штыках".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.