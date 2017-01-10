Восстановление Донбасса: мифы и действительность

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В правительстве создали межведомственную комиссию для проверки целевого использования выделенных на восстановление Донбасса средств.

Речь идет о почти четырех миллиардах гривен. Эти деньги были предоставлены Донецкой и Луганской военно-гражданским администрациям за счет остатков средств местных бюджетов населенных пунктов, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий.

С какой целью была создана такая межведомственная комиссия, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Cоздание межведомственной спецкомиссии связано с тем, что были выявлены какие-то факты финансовых махинаций? Канал "112 Украина" на Youtube ВИДЕО. Тарута: АТО в Донбассе можно закончить за 4-5 месяцев

— Я думаю, что причин для создания этой комиссии может быть несколько. Это борьба за денежные ресурсы внутри самого правительств в значительной мере. Потому что мы сегодня говорим о четырех миллиардах гривен, но для восстановления Донбасса по разным оценкам необходимо от одного до пятнадцати миллиардов долларов. Цифру в 15 миллиардов называл в крайнем случае вице-премьер Зубко. Понятно, что в случае разрешения конфликта, да даже без этого, будут идти деньги все равно на восстановление инфраструктуры Донбасса. И кто будет контролировать эти деньги — это внутренняя борьба в правительстве.

Вторая причина: нельзя исключить, что нынешняя проверка и создание этой комиссии связаны с возможной отставкой руководителей Луганской и Донецкой гражданско-военных администраций. Потому что проверять будут прежде всего их работу, деньги выделялись им, работы проводились в значительной мере под их руководством. Третья причина: мы понимаем, что если удастся установить, что эти деньги хотя бы частично были разворованы так, как со "Стеной" Яценюка, то сама идея восстановления и выделения этих денег будет дискредитирована. А это уже может быть в том числе и политический инструмент между разными группами влияния, между партией войны, парией мира в Украине, может начаться политическая игра вокруг этого вопроса.

Разворованы на уровне "Стены" — это частично или на 95%?

— Мы не владеем этой информацией. Сложно сказать. Скажем так, проект "Стена" не реализован, деньги потрачены, скорее всего, зря. Что из них разворовано? Прокуратура возбудила несколько расследований в этом направлении. И речь идет в крайнем случае о десятках миллионов гривен.

Что значит формулировка происхождения этих денег: "за счет остатков средств местных бюджетов населенных пунктов, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий". Откуда эти деньги?

— Если отбросить все словоблудие, то, если сказать просто, это деньги, которые остались на счетах тех местных органов власти, которые сегодня не контролируются Украиной. Условно говоря, деньги на счетах Донецкого городского совета, Луганского городского совета. Вот эти деньги оставались, и за счет них было принято решение начать инвестирование в восстановление инфраструктуры подконтрольной Украине части Донбасса.

Новой помощи и финансирования западными партнерами части работ, а также качественного осваивания всех этих средств в 2017 году стоит ждать?

— Я думаю, что западные партнеры не дадут денег, пока не будет достигнуто политическое урегулирование. Пока Донбасс в политическим, юридическом плане не реинтегрирован в Украину, еще не проведены выборы, не начался процесс этой политической интеграции, до того времени западные партнеры не дадут каких-либо значимых денег. Да, и сегодня мы уже получаем какие-то минимальные деньги в рамках разных фондов ООН, ЕС на эти цели, но это как капля в океане, по большому счету. В случае политического урегулирования, я уверен, что Украина имеет полное право и будет ставить вопрос о создании, возможно, международного фонда, консорциума, который бы занялся бы восстановлением Донбасса, потому что по средним нашим оценкам, это четыре-пять миллиардов долларов, которых в украинском бюджете, безусловно, нет.

А 15 миллиардов долларов долларов, о которых говорил Зубко, это больше 400 миллиардов гривен, это больше половины доходной части государственного бюджета на 2017 год. Таких денег в Украине нет. И только международные партнеры и могут, и обязаны в какой-то мере включится в процесс восстановления Донбасса, потому что их политические игры, их политические ошибки и их политическая позиция была одной из причин возникновения этого кризиса.

Политическое урегулирование — это выполнение минских соглашений, проведение выборов на этих территориях?

— Это полный комплекс. Это и прекращение огня, и освобождение захваченных лиц, и амнистия, и выборы, и граница, и украинский флаг в Донецке и Луганске. То есть это полный комплекс мероприятий, которые прописаны минскими соглашениями, которые в свою очередь являются резолюцией Совбеза ООН.

Если два этих события тесно взаимосвязаны, насколько стоить серьезно рассчитывать на восстановление Донбасса? REUTERS Mikhail Palinchak Год 2017: сценарии для Донбасса

— Я думаю, что это является той конфеткой для украинских политических элит, которую они могут получить в случае реализации минских соглашений. Потому что международные деньги могут прийти в Украину — и российские деньги, и немецкие деньги, американские деньги — и это дополнительная мотивация для наших элит. На сегодня, я считаю, что реализация минских соглашений в Украине до момента досрочных парламентских выборов крайне маловероятна.

Эта "конфетка", как вы говорите, может быть преподнесена украинской властью избирателю, как компенсация за выполнение соглашений в частях, которые не так радужно обществом воспринимаются, но зато это в последствии приведет к восстановлению инфраструктуры?

Да, безусловно, это мотивация и пиар-ход хороший, и возможности привлечь инвестиции в Украину.

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