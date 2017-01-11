Белый дом отказался назвать Путина "военным преступником"

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Белый дом вслед за кандидатом на пост госсекретаря Рексом Тиллерсоном отказался назвать президента России Владимира Путина "военным преступником".

Сенатор Марко Рубио потребовал от кандидата в госсекретари на слушаниях в конгрессе назвать Путина "военным преступником", тот заявил, что не стал бы использовать подобное определение.

"Никто в администрации Обамы не навешивает подобных ярлыков", — заявил журналистам пресс-секретарь уходящего президента США Барака Обамы Джош Эрнест. При этом, по его словам, США неоднократно в прошлом выражали обеспокоенность политикой России.

Комитет сената США по международным делам в среду проводит слушания с экс-главой ExxonMobil, американским бизнесменом Тиллерсоном, выдвинутым Трампом на пост госсекретаря. Сенат утверждает всех министров кабинета. Администрация Трампа приступит к обязанностям 20 января.