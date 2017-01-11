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Белый дом отказался назвать Путина "военным преступником"

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Пресс-секретарь уходящего президента США Барака Обамы Джош Эрнест заявил, что никто в администрации Обамы не навешивает подобных ярлыков, как "военный преступник".
Здание Белого дома в Вашингтоне
RIA News Денис Ворошилов | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Белый дом вслед за кандидатом на пост госсекретаря Рексом Тиллерсоном отказался назвать президента России Владимира Путина "военным преступником".

Барак Обама во время прощальной речи
REUTERS Jonathan Ernst
Он сделал это. Прощальная речь Обамы: слезы и напутствия

Сенатор Марко Рубио потребовал от кандидата в госсекретари на слушаниях в конгрессе назвать Путина "военным преступником", тот заявил, что не стал бы использовать подобное определение.

"Никто в администрации Обамы не навешивает подобных ярлыков", — заявил журналистам пресс-секретарь уходящего президента США Барака Обамы Джош Эрнест. При этом, по его словам, США неоднократно в прошлом выражали обеспокоенность политикой России.

Комитет сената США по международным делам в среду проводит слушания с экс-главой ExxonMobil, американским бизнесменом Тиллерсоном, выдвинутым Трампом на пост госсекретаря. Сенат утверждает всех министров кабинета. Администрация Трампа приступит к обязанностям 20 января.

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