Военная прокуратура расследует бой, после которого Савченко оказалась в РФ

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Военная прокуратура Харьковского гарнизона проводит расследование по поводу боя 17 июня 2014 года в районе города Счастье Луганской области. В бое принимала участие Надежда Савченко, которая на данный момент является народным депутатом, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Военной прокуратурой Харьковского гарнизона внесены в Единый реестр досудебных расследований ведомости с признаками уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 425 УК Украины, за фактом халатного отношения служащими лицами военной части В0624 к службе, что привело к тяжелым последствиям в виде гибели 16 военнослужащих, попадания 7 военнослужащих в плен незаконных вооруженных формирований, а также захвата, 17.06.2014 в районе г. Счастье Луганской области, представителями незаконных вооруженных формирований военной техники указанной военной части", — сообщается в документе в ответ на запрос censor.net.

censor.net.ua Ответ Генеральной прокуратуры Украины на информационный запрос

На сегодня обвинения никому не выдвигались.

Напомним, Надежда Савченко была осуждена в России на 22 года колонии по делу об убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе и о незаконном пересечении границы РФ. Российский суд установил, что Савченко 17 июня 2014 года находилась в расположении батальона "Айдар" в районе поселка Металлист Славяносербского района Луганской области, где "вела скрытое наблюдение и корректировку артиллерийского огня по участку блокпоста ополченцев с находившимися на нем мирными гражданами", в том числе тремя россиянами — корреспондентами ВГТРК. Двое из них, Игорь Корнелюк и Антон Волошин, в результате обстрела погибли.

Савченко все обвинения отрицала и уточняла, что была похищена и вывезена в РФ. Позднее президент России Владимир Путин помиловал Савченко, и в мае минувшего года она вернулась в Украину. В тот же день в Москву самолетом ГТК России прилетели осужденные ранее в Украине по обвинению в террористической деятельности граждане РФ Евгений Ерофеев и Александр Александров, которые были помилованы президентом Украины Петром Порошенко.