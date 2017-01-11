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Представитель секретариата Лутковской заявил об угрозах списков Савченко

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Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (108)

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Как отметил представитель секретариата Уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга, при публикации списков был нарушен особый порядок обнародования данных военнослужащих.
Надежда Савченко со списками
Надежда Савченко в Facebook

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Списки пленных народного депутата Надежды Савченко после их обнародования несут несколько угроз, сообщил представитель секретариата Уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга.

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Во вторник, 10 января, Савченко опубликовала списки украинских пленных, а также списки лиц, которых хотят вернуть, по ее данным, самопровозглашенные ДНР и ЛНР. В СБУ негативно отнеслись к публикации Савченко списков украинских пленных, пообещав выяснить их происхождение.

"Можно говорить об угрозах. Тут очень правильно подметил Тандит (советник главы СБУ, — ред), который сообщил, что помимо прочих законов есть закон о борьбе с терроризмом. И, собственно говоря, когда СБУ говорит о нарушениях положений этого закона, то, скорее всего, имело место нарушение одной из статей этого закона — это особый порядок опубликования данных наших военнослужащих", — цитирует Чаплыгу ЛІГА.net.

Он отметил, что большинство пропавших без вести военнослужащие. Чаплыга уточнил еще одну угрозу публикации списков.

"Когда опубликовали списки, кого хотела так называемая ЛНР, так называемая ДНР получить, то возникает вопрос, — а хотят ли эти люди туда. И вот тут — большая проблема", — подытожил представитель омбудсмена, добавив также угрозу возможного мошенничества.

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