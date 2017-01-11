ЛНР готова вести с Савченко переговоры по обмену пленными - Плотницкий

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что в случае отсутствия инициатив Киева по обмену пленными власти ЛНР готовы обсуждать этот вопрос с депутатом Рады Украины Надеждой Савченко, ранее осужденной в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованной указом российского президента.

Савченко 7 декабря посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Глава ДНР Захарченко сообщил, что предложил Савченко свой вариант решения вопроса по обмену пленными. Он заявил, что готов вновь встретиться с Савченко, если это поможет процессу обмена пленными в Донбассе. Сама Савченко не исключила новых встреч с лидерами ДНР и ЛНР.

"Я уже вам говорил, мы идем согласно графику переговоров (по обмену пленными — ред.). Иногда я и Александр Владимирович (Захарченко, — ред.) и Надежда Викторовна (Савченко — ред.) опережаем этот график… говорили о том, что если будет необходимость, мы будем встречаться и в Луганске, и в Донецке", — заявил Плотницкий на пресс-конференции в Луганске.

По его словам, пока даты следующей встречи с Савченко по этому вопросу нет.

"Следующая дата нашей встречи… не определена, но если возникнет необходимость, мы в любой момент сможем быстро организовать и встречу, и какой-то дополнительный обмен пленными, если опять Киев не сможет их решать (вопросы обмена военнопленными, — ред) согласно плану минских договоренностей", — уточнил глава республики.

Во вторник, 10 января, Савченко опубликовала списки украинских пленных, а также списки лиц, которых хотят вернуть, по ее данным, самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Как сообщалось. в СБУ негативно отнеслись к публикации Савченко списков украинских пленных, пообещав выяснить их происхождение.

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