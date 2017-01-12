Визит Надежды Савченко в Прагу

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко по приглашению европарламентария от Чехии Павела Свободы находится с рабочим визитом в Праге.

"К сожалению, или к счастью, центральное чешское телевидение хорошо знает, что в Украине есть не только внешний враг, но и внутренний – отсутствие-имитация реформ за три года после Майдана, проедания кредитов МВФ, коррупция и имитация борьбы с ней", — написала парламентарий на своей странице в Facebook.

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В ходе визита состоялась встреча Савченко с неправительственными чешскими организациями и общественными активистами.

"Среди последних были и такие, что поддерживали меня голоданием во время моего голодного протеста, и украинцы из диаспоры, и чехи. Самой младшей из них – Кристинке из города Бзенец – 10 лет", — заключила нардеп.

Во вторник, 10 января, Савченко опубликовала списки украинских пленных, а также списки лиц, которых хотят вернуть, по ее данным, самопровозглашенные ДНР и ЛНР. В СБУ негативно отнеслись к публикации Савченко списков украинских пленных, пообещав выяснить их происхождение.