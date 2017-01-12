Ситуация в зоне АТО: один военный погиб, несколько ранены

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Украинские военные зафиксировали 62 нарушения режима тишины за минувшие сутки в Донбассе, погиб один военнослужащий.

"Всего состоялось 62 обстрела. Четырех наших военных ранены. Один травмирован. Один военный погиб", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

По информации силовиков, под огнем оказались населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Широкино, Павлополь, Зайцево, Авдеевка и другие. Обстрел велся из гранатометов, стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, вооружения БТР и минометов, отметили в пресс-центре.

с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.