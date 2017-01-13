А мы и не ждали! Одесса отреагировала на нового главу ОГА

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В четверг, 12 января, президент Петр Порошенко представил нового председателя Одесской облгосадминистрации Максима Степанова. Для этого он даже специально приехал в Одессу.

Кроме официального представления нового председателя Одесской облгосадминистрации, сообщалось, что президент примет участие в совещании руководителей облгосадминистраций четырех южных областей — Одесской, Николаевской, Запорожской и Херсонской.

Подробности визита президента в Одессу сообщил спецкор Голоса Столицы из Одессы Александр Тарасенко.

Как происходило представление нового председателя Одесской облгосадминистрации Максима Степанова?

— Представление произошло в сессионном зале облсовета, облгосадминистрации. Президент приехал с небольшим опозданием, но, в принципе, примерно к часу дня церемония началась и вскоре произошло представление Максима Степанова на посту главы области. Присутствовал депутатский корпус областного совета, а также нардепы от Одесской области, от города Одессы. Они присутствовали в полном составе и также смогли встретится с президентом. В ходе своего выступления президент высказал надежду на то, что Максим Степанов займется именно проблемами области, не будет отсутствовать часто на своем посту, как это было с предыдущим губернатором Михаилом Саакашвили и также заявил, что уже есть ряд первоочередных задач, которые он ставит перед Максимом Степановым — это завершение строительства нового терминала и нового аэропорта, который уже третий год не могут достроить.

Позже должно состояться совещание с участием нардепов, президента, нового губернатора Одесской области и ряда руководителей департамента. Ожидается, что там будут обсуждаться самые главные вопросы области. Некоторые из них президент уже озвучил в ходе своего выступления. Он заявил, что Одесская область очень проблемная в этом плане. Так, в прошлом году не было израсходовано из бюджета запланированных 300 миллионов гривен, которые должны были пойти на строительство дорог и, в частности, на ремонт трассы Одесса – Рени.

Что именно говорил президент, представляя Максима Степанова?

— Про Максима Степанова он рассказал, что это человек, который имеет опыт руководства областью, он работал заместителем главы областной администрации при Николае Сердюке с 2007 по 2011 год. Также он сказал, что это человек, который имеет два высших образования и которому он абсолютно доверяет. Но, в первую очередь, президент ожидает от нового главы области работы на местах, то есть работы в области, а не пиар-кампанию и различные поездки заграничные, как это было при предыдущем губернаторе, Михаиле Саакашвили, который, по словам Порошенко, занимался не всегда тем, что от него ожидали, и не теми задачами, которые перед ним были поставлены.

Сам Максим Степанов сделал какие-то заявления?

— Громкие заявления он пока что не делал. Он сказал, что будет выполнять все указания президента, постарается не разочаровать и, конечно же, сказал, что будет работать на благо Одесской области и только на благо ее жителей и тех, кто зависит от его решений. Он сказал, что будет открыт для общения и ждет предложений от глав департамента, от нардепов, от областных депутатов, от жителей области, которые знают о проблемах и могут предложить что-то в плане их решения.

Что местные жители говорят о назначении Степанова?

— Для большинства местных жителей Одесской области это был большой сюрприз. Были различные слухи о том, что это будет тайное назначение, но в итоге прошел довольно-таки прозрачный конкурс, хотя есть уже люди, которые говорят, что он был не слишком прозрачным, то есть для многих людей Максим Степанов – человек-загадка, в чем-то темная лошадка. Пока что есть различные заявления, как он может себя повести, какую он может набрать команду и какой вектор своей работы он выберет. Сейчас все ждут формирования новой команды, того, войдут ли туда старые люди Михаила Саакашвили, в частности, Соломия Бобровская.

Хочу также сказать, что под зданием администрации собралось сразу несколько митингов, но ни одного митинга – протеста именно против назначения Максима Степанова нет, в основном митингующие хотят обратиться к к президенту Украины по поводу различных проблем области. Здание облгосадминистрации усиленно охраняется сотрудниками полиции и Нацгвардии.

Президент общался с митингующими?

— Нет, такой возможности у него не было. Он зашел с большим количеством охраны и, хотя люди пытались к нему подойти пообщаться, но был небольшой хаос, и не получилось уделить внимание кому-то одному, а митингов было очень много, и они преследовали разные цели. Но люди не ушли.

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Какова ситуация в городе? Насколько город очищен от снега?

— К сожалению, еще 11 января снова начался сильный снегопад после того, как коммунальные службы справились с рождественскими заносами. Сейчас ситуация снова ухудшилась, особенно в области. Но работа ведется очень усиленно. В городе в целом ситуация нормальная, дороги расчищены, городской транспорт ходит, а в области есть места, где пока что движение затруднено.

Ранее специальный корреспондент Голоса Столицы в Одессе Александр Тарасенко сообщил, что жители города до последнего не верили, что судьба поста губернатора будет решена с помощью конкурса.