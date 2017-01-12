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Саакашвили о визите Порошенко в Одессу: президент нагло врет

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Исход генацвале: Саакашвили, Лорткипанидзе, Деканоидзе (158)

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Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко во лжи в части неиспользованных областью средств на ремонт дорог.
Лидер Движения новых сил, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили прокомментировал назначение на покинутый им пост Максима Степанова и обвинил президента Украины Петра Порошенко во лжи в части неиспользованных областью средств на ремонт дорог.

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"Президент Украины нагло врет. Потому что он прекрасно понимает, что то, что он говорит — это неправда. Не о тех деньгах идет речь, которые должны были поступать в бюджет, он говорит о тех деньгах, которые должны были  ему в карман поступить, и задержки таможни, которые во время моего руководства  не поступали… Каких нервов мне стоило выбить у него эти дороги, я его и так, и сяк говорю, я говорю, ты ж родился в Одесской области, ты должен понимать, что люди будут проклинать", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".

Саакашвили также заявил, что "власть барыг банально торгует должностями".

Напомним, в четверг Порошенко прибыл с визитом в Одессу, где представил Максима Степанова в должности председателя Одесской облгосадминистрации.

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