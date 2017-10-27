"Украинизаторы Прибалтики": работать разучились, но умеют заряжать автомат

РИА Новости Украина

На седьмом Балтийском форуме соотечественников в местечке Игора под Санкт-Петербургом правозащитник из Таллина Сергей Середенко представил доклад "Прибалтизация Украины, украинизация Прибалтики", где говорится об ужасающих последствиях, к которым может привести безвизовый режим между Украиной и ЕС, сообщает газета "Сегодня".

Стоит отметить, что доклад был представлен в рамках презентации новой книги Института европейских исследований (ИЕИ) – общественной организации, которую спецслужбы Латвии внесли в список агентов влияния Москвы. А против руководителя ИЕИ Александра Гапоненко Полицией безопасности Министерства внутренних дел Латвии возбуждено несколько уголовных дел.

В докладе говорится, что Латвия, Литва и Эстония после вступления в ЕС с удовольствием взяли на себя роль "менторов Украины", что очень льстило их самолюбию. Но пришел тот день, "когда ученик превзошел своего учителя", и теперь экспорт внутриполитических практик распространится в обратном направлении – с постмайданной Украины в соседние Латвию, Эстонию и Литву, обещают авторы доклада. Они также указывают, что власти прибалтийских стран не только не воспринимают "украинизацию" как угрозу, но и активно способствуют ей, пишет Sputnik Латвия.

"У наших стран прочные связи с Украиной, мы лоббируем Украину в Евросоюзе и различных международных институтах и не желаем видеть, куда нас может завести эта дружба", – сообщается в докладе.

Главным качественным отличием "майданной власти" в докладе называют "отмену запрета на произвольное отнятие человеческой жизни". По мнению авторов доклада, политические убийства на Украине стали обыденностью, унижение человеческого достоинства – нормой, а подавление всякого инакомыслия, репрессии, политические тюрьмы и зачистка свободного информационного пространства – распространенной практикой.

По мнению авторов доклада, благодаря свободному въезду в страны ЕС, который украинцам обеспечит отмена виз, огромное количество "искателей лучшей жизни" ринется в Прибалтику, где сравнительно высокий (по меркам Украины) уровень жизни и безопасности, нет военных действий и понятный язык общения – русский. Украинцы постепенно вытеснят местных жителей, количество которых стремительно сокращается, и принесут с собой свои устои и порядки, в том числе и бандеровскую идеологию.

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Исходя из этого, в докладе мигрантов разделили на два типа: "заробитчане" – обычные трудовые мигранты-нелегалы, спасающиеся от нищеты, безработицы, коррупции, ужасов гражданского конфликта в стране, и участники "антитеррористической операции" на востоке Украины (АТО) – носители бандеровской идеологии, которые "работать уже разучились, но знают, как заряжать автомат".

"Заробитчане" будут претендовать на рабочие места внизу социальной лестницы, где заняты преимущественно русскоязычные прибалты, что неизбежно приведет к конфликтам. А участники АТО возьмутся "крышевать" своих земляков, и прибалтийские страны очень быстро охватят криминальные разборки.

По словам авторов доклада, правоохранительные органы ничего не смогут сделать, потому что "их руки будут связаны политическими решениями". Кроме того, новоприбывшие граждане быстро насадят коррупцию, и вопрос легализации "бандеровской верхушки" новой "украинской общины" в Прибалтике решится очень быстро.

"Прогноз отношений этой новой общины со сложившимися русскими общинами Эстонии, Латвии и Литвы — война до победного конца. А уязвимость стран Балтии перед новым вызовом прежде всего в его масштабах: полицейским силам с организованными "батальонами" не справиться", – говорится в докладе.

Как будет сбываться прогноз, представленный в докладе, можно будет наблюдать уже с осени этого года, когда закончится срок "краткосрочного пребывания" первых украинских мигрантов и большинство из них превратятся в "невозвращенцев". Кроме того, стоит учесть, что развитие ситуации во многом будет зависеть от того, примут ли новых мигрантов в Западной Европе, где уровень жизни придется им по вкусу еще больше.

Интересно, что президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич, выступивший в дискуссии по докладу Середенко, заявил, что прогноз близок к реальности, но скорее относится к Польше, нежели к странам Балтии.

Украина получила безвизовый режим с Европой с 11 июля этого года. Украинские граждане могут свободно находиться в ЕС 90 дней в течение полугода, но не имеют права на работу или учебу.