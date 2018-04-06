В Нью-Йорке знаменитый боец без правил швырнул забор в автобус конкурентов

Видео TMZ Sports

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В Нью-Йорке ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор арестован полицией Нью-Йорка после нападения на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Инцидент произошел в Бруклине. Макгрегор с компанией друзей увидел автобус с участниками турнира UFC-223, схватил элемент ограждения и разбил стекло автобуса. В результате инцидента американский боец Майкл Кьеза получил повреждение.

Как отмечается в сообщении телеканала ESPN, ирландец добровольно сдался полиции, позднее был выдан ордер на его арест.

Американский таблоид TMZ опубликовал видео атаки Макгрегора сразу с двух ракурсов.

Сейчас Макгрегор уже не чемпион UFC, а вакантный пояс в легком весе 7 апреля будут оспаривать россиянин Нурмагомедов и обладатель титула в полулегком весе американец Холлоуэй. Ожидается, что победитель чемпионского боя как раз должен будет встретиться с Макгрегором.

Напомним, в августе 2017 года боксер Флойд Мэйуэзер-младший нокаутировал Макгрегора в бою по правилам бокса в Лас-Вегасе.