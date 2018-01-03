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    К чему приводят игры с шампанским: девушка выстрелила пробкой себе в лицо

    (обновлено: )31111
    Рискованная забава неизвестной девушки привела к травме: она решила позировать с бутылкой шампанского, с которой уже была снята защитная проволока мюзле.
    Видео Youtube-канал 10klass

    Неизвестная блондинка стала героиней вирусного видео, на котором она случайно выстрелила себе пробкой в лицо.

    Девушка пыталась записать на телефон видео-селфи, играясь с бутылкой шампанского, с которой уже снята защитная проволока мюзле. В момент записи пробка выстрелила ей в лицо и едва не выбила глаз.

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    Посетители сайта Reddit, где было опубилковано видео, жестоко шутят над пострадавшей. "Вот что она получает за то, что корчила мерзкую рожу. Еще не направляйте на лицо предметы, которые выстреливают пули, взрываются или резко выскакивают".

    Напомним, в декабре 2017 года в Ивано-Франковске во время открытия новогодней елки петардой была ранена 17-летняя студентка. Петарда попала девушке прямо в лицо.

    Инфографика. Как правильно открывать шампанское

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