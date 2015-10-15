Масштабный пожар на газопроводе в Новом Уренгое

На данный момент, как сообщили в МЧС России по региону, пожар на газопроводе ликвидирован.

"Газоснабжение поселка Лимбияха и города Новый Уренгой не нарушено. Путем закрытия газовых задвижек возгорание ликвидировано", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что погибших и пострадавших нет.

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Как заявляет МЧС России по региону, предположительной причиной пожара стал срыв заглушки.

Ранее сообщалось о пожаре на территории крупного строительного рынка "Мельница" на юго-западе Москвы.

Видео обнародовано на канале tyumen times в youtube.