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    Масштабный пожар на газопроводе в Новом Уренгое

    (обновлено: )68701
    Порыв газопровода произошел вблизи поселка Лимбяяха на газопроводе близ Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Столб пламени был около 20 метров, порыв газопровода случился в труднодоступном месте.
    Канал tyumen times в youtube

    На данный момент, как сообщили в МЧС России по региону, пожар на газопроводе ликвидирован.

    "Газоснабжение поселка Лимбияха и города Новый Уренгой не нарушено. Путем закрытия газовых задвижек возгорание ликвидировано", — говорится в сообщении.

    Также отмечается, что погибших и пострадавших нет.

    Смотрите также: Пожар на строительном рынке на юго-западе Москвы

    Как заявляет МЧС России по региону, предположительной причиной пожара стал срыв заглушки.

    Ранее сообщалось о пожаре на территории крупного строительного рынка "Мельница" на юго-западе Москвы.

    Видео обнародовано на канале tyumen times в youtube.

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