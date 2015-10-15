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    NASA опубликовало видео Юпитера в Ultra HD

    (обновлено: )350
    NASA сделало видеозапись Юпитера из фотографий, которые были сделаны телескопом "Хаббл" в разные годы.
    Видеоканал NASA Goddard на Youtube.com

    Аэрокосмическое агентство США NASA опубликовало видеозапись, в которой показан Юпитер в разрешении 4K. Однако для того, чтобы посмотреть "на полную мощность", необходим телевизор или монитор с соответствующим разрешением. NASA сделало видеозапись Юпитера из фотографий, которые были сделаны телескопом "Хаббл" в разные годы.

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    Сопоставление фотографий позволило создать новую карту Юпитера и проследить за изменениями на планете. В частности, выяснилось, что Большое красное пятно Юпитера изменяется в размерах: за земной год его размер по длинной оси сократился на 240 км.

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