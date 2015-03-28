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10.03.201802:21
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    Турчинов требует отменить залог для коррупционеров

    Тема:

    Громкие отставки и назначения в Украине (473)

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    По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, "во время войны заниматься коррупцией - это не просто преступление, оформленное в нашем криминальном законодательстве. Это настоящее мародерство".
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    Турчинов отметил, что полностью поддерживает предложение премьер-министра относительно усиления криминальной ответственности за коррупционные преступления. Кроме того, он выступает за полную отмену любых залогов для преступников, задержанных за коррупционные преступления.

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    Ранее в зале заседаний правительства произошло беспрецедентное событие: милиционеры задержали председателя ГСЧС Сергея Бочковского по подозрению в совершении злоупотреблений при закупке горюче-смазочным материалов. Одновременно был задержан его заместитель. Премьер-министр Арсений Яценюк на заседании правительства объявил об увольнении обоих госслужащих.

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