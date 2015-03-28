Турчинов требует отменить залог для коррупционеров

Турчинов отметил, что полностью поддерживает предложение премьер-министра относительно усиления криминальной ответственности за коррупционные преступления. Кроме того, он выступает за полную отмену любых залогов для преступников, задержанных за коррупционные преступления.

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Ранее в зале заседаний правительства произошло беспрецедентное событие: милиционеры задержали председателя ГСЧС Сергея Бочковского по подозрению в совершении злоупотреблений при закупке горюче-смазочным материалов. Одновременно был задержан его заместитель. Премьер-министр Арсений Яценюк на заседании правительства объявил об увольнении обоих госслужащих.