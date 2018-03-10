Последние три месяца рынок жилья Украины пребывает в стадии терпеливого выжидания, обусловленного затянувшимся политическим кризисом, непредсказуемостью дальнейшего развития событий и сильнейшими колебаниями курсов валют.
"Транстелеком" (ТТК, "дочка" РЖД ) рассматривает возможность выхода на телекоммуникационный рынок Крыма, затраты оценивает примерно в 1 миллиард рублей, сообщил РИА Новости президент компании Артем Кудрявцев.
Российский мультсериал о приключениях Алисы Селезневой "Алиса знает, что делать!" будет представлен на международных рынках аудиовизуального контента Mipjunior и Mipcom, которые пройдут в октябре в Канне (Франция).
Российский рынок акций закрыл торги среды негативной динамикой основных фондовых индексов, рынок решил занять выжидательную позицию, опасаясь новых, более весомых санкций против России со стороны западных стран.
Украинская экономика дополнительно получит не менее 400 миллионов долларов уже в первый год принятия странами-членами Евросоюза решения открыть свои рынки для ее товаров в одностороннем порядке, заявил в пятницу премьер Арсений Яценюк.
Российский рынок акций перешел к снижению основных индексов после появившегося сообщения о том, что референдум по статусу Крыма пройдет 16-го, а не 30 марта как планировалось ранее, свидетельствуют данные Московской биржи.
Суверенные еврооблигации Украины в четверг немного выросли в цене после рекордного падения в среду на фоне заявлений украинских властей о желании урегулировать политическое противостояние в стране, переросшее в военный конфликт.
Курс доллара на межбанковском рынке Украины в среду составляет 8,70-8,78 гривны. Официальный курс гривны, установленный НБУ на 12 февраля, - 855,07 гривны за 100 долларов, тогда в течение длительного времени он составлял 7,99 грн.
Падение экономики Украины в январе-октябре составило 0,6% вместо ожидавшегося роста, надежды на возобновление повышательной динамики в 2014 году Киев связывает, в частности, и с рынками стран СНГ, заявил Николай Азаров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.