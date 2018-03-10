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    Рынок

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Уборка урожая
    Крым рассчитывает самостоятельно обеспечить себя зерном
    14:55 22.05.2014
    26Присоединение Крыма к РФ
    Крым планирует полностью обеспечивать внутренний зерновой рынок за счет собственных ресурсов, сообщил министр сельского хозяйства республики Николай Полюшкин.
    Новое жилье
    Ценовая неопределенность рынка жилья в Украине превышает 30%
    12:07 24.04.2014
    769
    Последние три месяца рынок жилья Украины пребывает в стадии терпеливого выжидания, обусловленного затянувшимся политическим кризисом, непредсказуемостью дальнейшего развития событий и сильнейшими колебаниями курсов валют.
    График состояния рынка. Архивное фото
    Российский "Транстелеком" заинтересован в выходе на рынок Крыма
    15:51 23.04.2014
    30Присоединение Крыма к РФ
    "Транстелеком" (ТТК, "дочка" РЖД ) рассматривает возможность выхода на телекоммуникационный рынок Крыма, затраты оценивает примерно в 1 миллиард рублей, сообщил РИА Новости президент компании Артем Кудрявцев.
    Арсений Яценюк
    Киев готовится к одностороннему открытию рынка ЕС для своих товаров
    13:28 04.04.2014
    10Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
    Премьер-министр Арсений Яценюк призвал промышленников подготовиться к одностороннему открытию Европейским союзом своих рынков для украинских товаров, которое запланировано на 15 мая.
    Арсений Яценюк
    Яценюк: европейский рынок откроется для украинских товаров 15 мая
    10:39 02.04.2014
    4Политический кризис в Украине
    Европейский рынок откроется для украинской продукции уже с 15 мая, сообщает в среду агентство УНИАН со ссылкой на премьер-министра Украины Арсения Яценюка.
    Мужчина говорит по телефону
    Объем телеком-рынка Крыма в 2013 г составил $400 млн
    20:40 01.04.2014
    26Присоединение Крыма к РФ
    Лидерами рынка ШПД Крыма являются "Укртелеком" и "Киевстар" с долями 40% и 23%, значительная доля (16%) принадлежит группе компаний "Вега", "Датагруп" занимает 4%.
    Арсений Яценюк
    Открытие рынка ЕС принесет Украине дополнительный доход в 490 млн евро
    16:37 25.03.2014
    16
    Открытие в одностороннем порядке рынка ЕС для украинских товаров принесет стране порядка 490 миллионов евро, заявил премьер-министр Арсений Яценюк.
    Канн
    Российский мультсериал об Алисе Селезневой отправится в Канн
    15:36 25.03.2014
    13
    Российский мультсериал о приключениях Алисы Селезневой "Алиса знает, что делать!" будет представлен на международных рынках аудиовизуального контента Mipjunior и Mipcom, которые пройдут в октябре в Канне (Франция).
    Работа фондовой биржи
    Торги среды закрылись на рынке акций РФ негативно
    17:12 19.03.2014
    6Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Российский рынок акций закрыл торги среды негативной динамикой основных фондовых индексов, рынок решил занять выжидательную позицию, опасаясь новых, более весомых санкций против России со стороны западных стран.
    Торговая система. Архивное фото
    Рынок акций РФ начал расти на фоне заявлений Кремля по поводу Крыма
    13:04 18.03.2014
    5
    В начале дня рынок смотрелся нейтрально, несколько корректируясь вниз после бурного роста понедельника, последовавшего за оглашением более мягких, чем ожидалось санкций со стороны ЕС и США.
    Работа фондовой биржи
    Рынок акций РФ обновил минимумы в ожидании референдума в Крыму
    17:21 14.03.2014
    9Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Наиболее существенные распродажи прошли в пятницу в акциях энергетических и металлургических компаний, которые потеряли в цене от 3 до 7%.
    Трейдеры
    Рынок акций РФ открылся в значительном минусе на фоне ситуации в Крыму
    08:43 12.03.2014
    2Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Инвесторы опасаются, что шаг Крыма к выходу из состава Украины лишь усугубит недовольство Запада и может способствовать введению серьезных экономических санкций против России.
    Работа независимой инвестиционной группы
    Рынок акций РФ умеренно снижается перед выступлением Януковича
    10:37 11.03.2014
    10
    Российский рынок акций на торгах во вторник демонстрирует умеренное снижение основных индексов в ожидании выступления Виктора Януковича в Ростове-на-Дону, свидетельствуют данные Московской биржи.
    Доллары США
    Яценюк: Украина в первый год получит $400 млн от открытия рынков ЕС
    14:25 07.03.2014
    8Экономика Украины
    Украинская экономика дополнительно получит не менее 400 миллионов долларов уже в первый год принятия странами-членами Евросоюза решения открыть свои рынки для ее товаров в одностороннем порядке, заявил в пятницу премьер Арсений Яценюк.
    Работа фондовой биржи
    Рынок акций РФ в минусе на новости о референдуме в Крыму
    12:23 06.03.2014
    7
    Российский рынок акций перешел к снижению основных индексов после появившегося сообщения о том, что референдум по статусу Крыма пройдет 16-го, а не 30 марта как планировалось ранее, свидетельствуют данные Московской биржи.
    Работа фондовой биржи
    Обвал на рынке акций РФ набирает силу из-за ситуации в Украине
    09:24 03.03.2014
    9Инициатива России об использовании своих войск на территории Украины
    Российский рынок акций на торгах в понедельник наращивает темпы падения: индекс РТС падает более чем на 10,5%, индекс ММВБ - более чем на 9,5% на фоне обострения ситуации в Украине.
    Работа фондовой биржи
    Евробонды Украины немного выросли в цене
    18:48 20.02.2014
    9
    Суверенные еврооблигации Украины в четверг немного выросли в цене после рекордного падения в среду на фоне заявлений украинских властей о желании урегулировать политическое противостояние в стране, переросшее в военный конфликт.
    Деньги
    Ситуация на валютном рынке Украины стабильная, считает Арбузов
    11:14 12.02.2014
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    Курс доллара на межбанковском рынке Украины в среду составляет 8,70-8,78 гривны. Официальный курс гривны, установленный НБУ на 12 февраля, - 855,07 гривны за 100 долларов, тогда в течение длительного времени он составлял 7,99 грн.
    Виктор Янукович
    Янукович: демонополизация газового рынка Украины продолжится
    12:35 19.12.2013
    8Интервью Януковича украинским телеканалам
    "Демонополизация газового рынка, она будет и дальше продолжаться", - сказал президент Украины Виктор Янукович в интервью украинским СМИ, отметив, что, в частности, речь идет о добыче газа в Украине.
    Премьер-министр Украины Николай Азаров
    Киев связывает с рынками СНГ надежды на возобновление роста экономики
    14:32 20.11.2013
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    Падение экономики Украины в январе-октябре составило 0,6% вместо ожидавшегося роста, надежды на возобновление повышательной динамики в 2014 году Киев связывает, в частности, и с рынками стран СНГ, заявил Николай Азаров.
    еще 20 материалов
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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