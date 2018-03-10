"Транстелеком" (ТТК, "дочка" РЖД ) рассматривает возможность выхода на телекоммуникационный рынок Крыма, затраты оценивает примерно в 1 миллиард рублей, сообщил РИА Новости президент компании Артем Кудрявцев.
Средняя цена минуты в третьем квартале этого года увеличилась до 1,045 рубля. До сих пор стоимость минуты только снижалась. Так, в конце 2012 года средняя цена минуты всех видов сотовых услуг составляла 1,02 рубля.
Компании Microsoft и Ericsson создали специальную систему для управления взаимоотношениями с клиентами, адаптированную для телеком-сектора, и намерены в ближайшее время заключить сделку с первым крупным клиентом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".