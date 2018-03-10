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    Транстелеком

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    График состояния рынка. Архивное фото
    Российский "Транстелеком" заинтересован в выходе на рынок Крыма
    15:51 23.04.2014
    30Присоединение Крыма к РФ
    "Транстелеком" (ТТК, "дочка" РЖД ) рассматривает возможность выхода на телекоммуникационный рынок Крыма, затраты оценивает примерно в 1 миллиард рублей, сообщил РИА Новости президент компании Артем Кудрявцев.
    Мужчина говорит по телефону
    Объем телеком-рынка Крыма в 2013 г составил $400 млн
    20:40 01.04.2014
    26Присоединение Крыма к РФ
    Лидерами рынка ШПД Крыма являются "Укртелеком" и "Киевстар" с долями 40% и 23%, значительная доля (16%) принадлежит группе компаний "Вега", "Датагруп" занимает 4%.
    Мужчина говорит по телефону
    Сотовая связь впервые в российской истории подорожала
    16:27 19.11.2013
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    Средняя цена минуты в третьем квартале этого года увеличилась до 1,045 рубля. До сих пор стоимость минуты только снижалась. Так, в конце 2012 года средняя цена минуты всех видов сотовых услуг составляла 1,02 рубля.
    Microsoft
    Microsoft и Ericsson продадут CRM-решение крупному телеком-клиенту
    15:07 13.11.2013
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    Компании Microsoft и Ericsson создали специальную систему для управления взаимоотношениями с клиентами, адаптированную для телеком-сектора, и намерены в ближайшее время заключить сделку с первым крупным клиентом.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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